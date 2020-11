Obregón, una ciudad no habilitada para peatones

Ciudad Obregón, Sonora.- Banquetas en mal estado, falta de rampas inclusivas, falta de una correcta aplicación de sanciones por parte del municipio, han ocasionado que Cajeme, dificulte el tránsito peatonal, no solo a personas con alguna discapacidad sino a la población en general.

El mal estado de las banquetas, afecta a la ciudadanía en general



César Alberto Campos, líder del Escuadrón Vial Independiente, explicó que el municipio no es incluyente y falta mucha cultura vial por parte de la ciudadanía, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, ya que los mismos comerciantes invaden el espacio de los peatones, así como negocios y particulares.



En caso de una emergencia no hay manera de cruzar el peatón lo cual representa un riesgo para la gente e incluso para los automovilistas, en cuanto a la infraestructura, la mayoría de las banquetas no cuentan con rampas para discapacitados y en otras el mismo mal estado de las calles imposibilita el paso, es importante analizar eso, ya que para que quieres una rampa si la banqueta esta cuarteada o incompleta”, señaló el dirigente.

Comerciantes invaden la zona peatonal en el centro



José Carlos Galindo, secretario de Desarrollo Urbano en el municipio informó que por reglamento se debe de mantener libre la circulación a los transeúntes, y que a pesar de no existir algún permiso para la colocación de estructuras que dificulten el paso, hay lugares que desde administraciones pasadas ya estaban instaladas, por lo que se analizara la situación que guardan, si existe convenio, enfatizando que en esta administración no se han otorgado permisos para la instalación de algún bien mostrenco o estructura sobre las banquetas.



Sobre este punto César Alberto Campos, aclaró que debería de existir algún protocolo por parte de Protección Civil, sobre las limitantes de invasión de las banquetas por parte de los comerciantes.

Desgraciadamente uno como ciudadano es el primero en no respetar las indicaciones de no invadir las banquetas, lo cual puede llegar a ocasionar algún incidente al peatón, sea discapacitado o no, esto por la falta de acceso adecuado en la banqueta.

Falta de empatía

Otro de los problemas que se presentan es el uso de las banquetas como estacionamiento, a lo cual el dirigente señaló que desde la fundación de la Sociedad Civil que preside se ha buscado crear en los jóvenes una cultura vial a fin de prevenir este tipo de problemática, ya que lamentablemente es la misma gente quien no obedece las indicaciones.

Al no cruzar por las esquinas, estacionarse sobre la banqueta, construir una rampa frente al domicilio, causan afectaciones a terceros, nos falta empatía y mayor cultura", sentenció.

Rampas para discapacitados en mal estado o inexistentes, dificultan el libre tránsito

Falta de Sanciones

El líder del escuadrón añadió que la falta de un rigor en la aplicación de sanciones, actuando de manera inmediata la gente continuará haciendo caso omiso de las leyes de vialidad.

Es cuestión de querer hacer las cosas, por ejemplo, si viajas a Estados Unidos, la gente en cuanto cruza, acata reglamentos, cosa que en México no pasa, por lo cual creo que si hace falta mayor rigidez por parte de las autoridades de tránsito.

El estacionar vehículos obstruyendo las banquetas, también impide el libre tránsito por las banquetas



Voces ciudadanas

Rafael Mateos Pérez Ochoa, ciudadano con discapacidad motriz, dijo que:

Desafortunadamente en Ciudad Obregón muchas de las banquetas no están en buen estado para poder acceder o simplemente pasar ellas. Muchas personas como yo nos bajamos a la calle porque las rampas no son adecuadas, pero al hacer esto corremos el riesgo de caer o atorarnos, lo que se vuelve complicado y penoso porque debemos esperar a alguien que nos ayude. Lo que buscamos es dependencia para movernos para realizar nuestras actividades cotidianas. Lo más recomendable es que se les dé un mantenimiento a las rampas, muchas baquetas no ocupan reconstruirse, simplemente reparar las rampas y darles mantenimiento a las banquetas”.

Rafael Mateos Pérez Ochoa, ciudadano con discapacidad motriz

Leonila Moroyoqui Mendivil, ciudadana, denunció la falta de buenos espacios como rampas y buena pavimentación porque hay banquetas muy maltratadas.

También necesitamos que exista una mayor educación a las personas en cómo podernos ayudar en caso de no tener accesos a espacios que no están adecuados a nuestras necesidades. La sociedad está mal enfocada, por vernos como caso perdido. Pienso que es muy importante que dispusiéramos del medio de transporte público adaptado para nosotros ya que muchos carecemos de auto y tenemos que trasladarnos al seguro u hospitales. A veces no contamos con la solvencia de pagar un carro rentable”.