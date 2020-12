Invisibles ante la pandemia: 169 adultos han sido maltratados en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Las personas mayores no han tenido desescalada en la pandemia, porque siguen encerradas y muchos de ellos han sido víctimas de su propia familia. En Cajeme, 15 adultos de la tercera edad en promedio al mes sufren algún tipo de abuso.



Jorge Axayacatl Yeomans Rosas, procurador de la defensa del Adulto Mayor en Sonora, dijo que estatalmente se reciben un promedio de 110 casos de denuncias por abuso a este sector de la población. En Cajeme se han recibido 169 casos en lo que va del 2020, siendo el 50 por ciento de las denuncias por omisión de cuidados.

La mayoría viven en un núcleo familiar y son los mismos los que no los atienden idóneamente. Aclarando que no necesariamente se da de manera dolosa, es decir se puede dar el caso que por las mismas actividades de la familia no se les atienda, por lo cual, en este supuesto, se trabaja con los familiares”.