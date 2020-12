Ciudad Obregón: Inclusión de personas discapacitadas, un gran pendiente de Gobierno y sociedad

Ciudad Obregón, Sonora.- Rafael vive un vía crucis en cada visita al centro, su ruta va acompañada de rampas decadentes y banquetas invadidas. Su paso en silla de ruedas es una misión imposible. En este Día Internacional de Personas con Discapacidad se reclama la ausencia de inclusión donde la falta de infraestructura es solo la punta del iceberg.

Para que las autoridades reconozcan y otorguen facilidades a discapacitados es necesario una credencial que lo identifique como tal, lamentablemente lo engorroso del sistema frena que se registren. De acuerdo con el Consejo Municipal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad los estrictos requisitos que se piden en Hermosillo han ocasionado que se tenga un menor número de autorizaciones.

De 2018 al 2020 se tiene un registro mil 512 solicitudes de credencial, de las cuales se han rechazado 924 y aceptado 588. Amavizca destacó que entre las principales discapacidades que se tienen registradas en el padrón destacan la neuromusculoesquelética, intelectual, visual y auditiva.

Mayra Amavizca, explicó que aunque en el 2007 se integraron algunas pocas unidades de transporte urbano adaptadas para personas con discapacidad, es algo que se perdió totalmente en Ciudad Obregón hasta la fecha.

Los horarios no ayudaban mucho porque no eran flexibles y solo había pocas rutas. Lo ideal sería que todo medio de transporte tuviera rampas de acceso para que estas personas puedan desplazarse. La falta de cultura es algo que urge erradicar en Sonora y Cajeme”, expresó.

Martha Amelia Paz, coordinadora de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en Cajeme, comentó que con la portación de dos rutas especiales para personas con discapacidad, un médico especialista y equipo de alta tecnología, continúan las rehabilitaciones de pacientes con discapacidad que se llevan a cabo con un costo accesible, las cuales se habían visto suspendidas por motivo de la pandemia.

Hace 3 meses se retomaron. Nuestro trabajo es hacer que estas personas recuperen su integración. Lamentablemente en este momento tenemos suspendidas las terapias en casa para aquellas personas que no se pueden mover, pero contamos con dos rutas especiales adaptadas con rampas. Operamos al 50 por ciento de capacidad y hemos dividido las áreas para guardar distancia.La evaluación es gratuita y tenemos 4 tipos de terapia: médica, electroterapia, estimulación temprana e hidroterapia. Es importante no dejar de apoyar a estas personas especiales cada día y que sigan recuperando su inclusión social, todos debemos poner de nuestra parte para lograrlo”, concluyó.

Pese a que es trabajo de la Secretaría de Desarrollo Urbano garantizar la libre circulación a los transeúntes esto no es así. Rafael Mateos Pérez Ochoa, ciudadano con discapacidad motriz, denunció que el mal estado de las banquetas no le permite moverse como quisiera.

Desafortunadamente en Ciudad Obregón muchas de las banquetas no están en buen estado para poder acceder o simplemente pasarlas. Muchas personas como yo nos bajamos a la calle porque las rampas no son adecuadas, pero al hacer esto corremos el riesgo de caer o atorarnos, lo que se vuelve complicado y penoso porque debemos esperar a alguien que nos ayude”.

TRIBUNA realizó un recorrido por el centro de la ciudad en el que pudo verificar que en su totalidad las banquetas y rampas para discapacitados se encontraban en malas condiciones imposibilitando el paso de personas con alguna discapacidad.

Claudia Rodríguez, directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 52, aseveró que el tema de la educación de personas con discapacidad sigue siendo un reto que se enfrenta día a día y que se complicó con la llegada de la pandemia.

Señaló que existen familias con diferentes hijos con distintas condiciones de discapacidad lo que hace más difícil la educación a distancia.

Por último, Claudia Rodríguez, invitó a la sociedad a fomentar la inclusión de personas discapacitadas y a darse cuenta que más allá de una discapacidad existe un gran talento.

Muchas personas lo ven como algo lastimoso, pero no se dan cuenta del potencial que tienen estos ciudadanos con discapacidad y hasta dónde pueden llegar", dijo.

Por otro lado, Agustín Marte, activista independiente a favor de las personas con discapacidad, expresó que urge una estrategia nacional que verdaderamente impulse la inclusión de personas especiales.

Hay un poco de más avance en la sociedad que en el Gobierno pero faltan muchas cosas en México. Falta inclusión en el transporte, en los espacios públicos y demás. Creo que la educación también es algo fundamental. El mensaje, tanto para personas que no tienen discapacidad como a quienes sí la tienen, es que todos nos esforcemos por informarnos un poco, evitar mitos sobre que las personas con discapacidad no podemos trabajar y trabajemos juntos por fomentar la inclusión", mencionó.

Asimismo, dijo que la pandemia ha representado un gran reto para las personas discapacitadas, ya que muchas han dejado de asistir temporalmente a sus terapias y no cuentan con recursos económicos para adquirir una computadora u otro equipo tecnológico.

También recordó que existen normativas de ley que deben cumplirse estrictamente para una mejor inclusión social y laboral e invitó a todas las personas especiales a alzar la voz en favor de sus derechos.

Debemos exigir que se respeten los derechos, como cualquier ciudadano. La discapacidad puede llegar en cualquier momento a la vida de alguien, pero no hay que esperar a esto para tener empatía. Hay personas que no respetan los estacionamientos para personas especiales y que incluso hacen insultos. No solo debe fomentarse la inclusión cada 3 de diciembre, sino los 365 días del año", finalizó.