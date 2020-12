¿Legalizar, controlar o regular la marihuana? El dilema llega a Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- En Cajeme, uno de los municipios más golpeados por el consumo de drogas y el narcotráfico, la legalización de la marihuana significa un gran reto que debe analizarse con cautela. Hasta ahora el hecho genera opiniones divididas que lejos de poner las cartas sobre la mesa se han visto detenidas por los tabúes existentes.

El pasado 19 de noviembre con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, el Senado de México aprobó en lo general el dictamen que regula el uso de marihuana (cannabis) en el país, así como los artículos no reservados que autorizan el uso en adultos y regula el mercado de cultivo, producción y distribución y sus derivados.

Una imagen estigmatizada

La comerciante Sandra Luz declaró que aunque fumen o no la delincuencia no se detiene,

Francisco Sandoval, empleado, declaró que el uso de la marihuana está muy mal visto por la sociedad, y que el consumirla lo ha marcado como “mala persona”.

Tengo familia, una esposa y dos hijos, trabajó desde muy temprano en la construcción y por las tardes en una fábrica, para que no les falta nunca el pan en la mesa, no consumo alcohol, y aun así mis vecinos me sacan la vuelta cada que me los encuentro en la calle, me gusta fumar me relaja y me da fuerzas para soportar la friega del trabajo de albañil”.