Violencia en Ciudad Obregón es mayor que Guatemala, Venezuela, y Honduras

Ciudad Obregón, Sonora.- Para muchos, tener un récord mundial es signo de enaltecimiento, en el caso de Ciudad Obregón es lo contrario, la epidemia de asesinatos ha hecho que sea la quinta ciudad más peligrosa del mundo, un título que carga sin orgullo.

De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Ccspj), Obregón tiene una tasa de 80.72 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Hasta el corte de 2019 se registraban 281 víctimas con una población de 348 mil 154 personas.

Pese a que la población local es abismalmente menor a comparación a grandes ciudades de América Latina donde los cárteles del narcotráfico y las organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha están a la orden del día, el nivel de violencia en Ciudad Obregón rebasa a: Caracas, Venezuela (74.65 tasa de homicidios); Cape Town, Sudáfrica (68,28); Guayana, Venezuela (57.80); San Pedro Sula, Honduras (55.21); Cali, Colombia (45.24) y Guatemala, Guatemala (43.48).

Las ciudades que están por encima de Ciudad Obregón también son mexicanas: Irapuato (80.74); Uruapan (85.54); Juárez (104.54) y Tijuana (134.24) siendo las que ocupan los cuatro primeros lugares del listado.

Epicentro de la violencia

José Antonio Ortega, presidente del Ccspjp y creador de la lista ‘50 ciudades más peligrosas del mundo’, explicó que el problema de violencia que se vive en Ciudad Obregón es debido a la falta de castigos para los responsables, “es por la impunidad, no hay castigo para los homicidas, no hay carpetas de investigación, no se judicializa, no hay sentencias condenatorias para los homicidas”.

Sobre la comparación entre ciudades, destacó que Obregón es una ciudad relativamente pequeña para tener tantas víctimas por homicidio, y se espera que para 2020 de nueva cuenta esté entre los primeros lugares. "Las ciudades sí pueden salir del listado con voluntad política, no se puede resolver el asunto con abrazos y no balazos, se tiene que investigar y perseguir.

Colombia por ejemplo tenía hace unos años las tasas más altas. Ellos empezaron a abatir la impunidad y a bajar sus tasas de homicidios, al tal grado que Medellín que estaba en los primeros lugares ahora ya no está en el ranking”, advirtió.

Sin reconocer problema

El alcalde, Sergio Pablo Mariscal, afirmó que la estrategia implementada en este inicio de mes, “va caminando muy bien”, pese a que en ocho días del presente mes ya se registran 18 asesinatos. “Con la presencia del capitán Cándido Tarango, se tienen que realizar ajustes, y creo que las cosas van por buen camino, nuestros elementos están en proceso de evaluación, entonces hacen lo propio de los compromisos y la ciudadanía estará notándolo”, explicó Sergio Pablo Mariscal.

El director de Seguridad Pública, Cándido Tarango, explicó que no puede señalar si se recrudeció el delito, “porque no sé cómo se había comportado en días anteriores, pero ya se está analizando y sumando acciones sobre ello”. Mencionó que ahora los asesinatos “ya son puntuales, y no como cuando llegué que eran balaceras y balaceras; no dejan de ser asesinatos, (pero) ahora son blancos seleccionados, no casuales”, finalizó el capitán, sin embargo, el pasado 29 de noviembre un joven de 16 años fue víctima colateral de un ataque armado.

Para Obregón el reto es no destacar, con 418 homicidios y contando durante 2020, la probabilidad de que aparezca nuevamente en los primeros lugares a nivel mundial se convierte casi en un hecho.