Atención médica gratuita, una realidad en proceso en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- En el municipio la atención médica gratuita, es una promesa que sigue en proceso. Pues aunque el servicio ya se presta en centros de salud dependerá de los recursos que otorgue la Federación para que el proyecto se amplíe a otros hospitales.

Cabe señalar que Andrés Manuel López Obrador prometió que para el primero de diciembre se contaría con un sistema de atención similar al de Dinamarca. El lunes 30 de noviembre, la Secretaría de Salud (Ssa) publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que extingue el pago de cuotas de recuperación en los servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en las clínicas federales, de alta especialidad e institutos nacionales de salud, sin importar el nivel socioeconómico.

EN PROCESO

Antonio Alvídrez Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria N°4, informó que a nivel local no se tendrá un cambio significativo en el procedimiento de atención, pues desde la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la meta es tener servicios de salud y medicamentos gratuitos.

A diferencia de cómo se trabajaba con el Seguro Popular, para acceder a los servicios médicos del Insabi no será necesario estar afiliado, solo es necesario presentar su acta de nacimiento o Clave Única de Registro de Población (CURP), así como la credencial del INE, en algunos casos se pedirá una carta que compruebe el no tener alguna derechohabiencia.

Sobre los cambios que se estarán presentando Alvídrez Labrado, añadió que se cambiará el manejo de jurisdicciones sanitarias, trabajándose en un futuro como distritos de salud, los cuales deberán incluir todos los niveles de atención del sistema de salud y se contempla que promuevan la salud, así como prevención, curación, rehabilitación y atención paliativa.

Se indicó que los hospitales que darán servicio gratuito son aquellos que presten servicios de atención médica de la Secretaría de Salud y de las entidades coordinadas por la misma, los cuales incluyen a los llamados institutos nacionales de salud, Hospitales Regionales de Alta Especialidad, pero no a los que dependen del estado como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social de la delegación del IMSS en el municipio, Jaime Ramírez Montes, informó que el IMSS continúa sus labores de manera normal, siendo el Insabi quien recibe a los pacientes sin derechohabiencia, las únicas excepciones son cuando se atienden personas graves, las cuales una vez estabilizadas las canaliza a la seguridad social que le corresponda.

VEN BENEFICIOS

Mariana Cázares, familiar de paciente internado en el Hospital General de Ciudad Obregón, explicó que no les han cobrado por el servicio, y que le recibieron a su paciente y después hicieron el papeleo necesario, teniendo que entregar solo la CURP, y las cartas de no derechohabiencia.

En lo personal no nos han cobrado nada, pero si nos han pedido medicamentos, no porque no los cubra el servicio, sino porque nos indicaron que no tenían en existencia”.