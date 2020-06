Cajeme: A Mariscal y Benítez el Covid-19 también les cayó como 'anillo al dedo'; siguen sin realizar sesiones de Cabildo

Ciudad Obregón, Sonora.- En los últimos 70 días, desde que el Covid-19 apareció en el municipio y en la entidad, se ha visto al alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado entregando despensas o equipo médico, barriendo banquetas en apoyo a labores del Distrito de Riego y tomándose fotos con empresarios para posteriormente subirlas a sus redes sociales; todo esto, sin sesionar, reunirse con el cuerpo de cabildo, o rendir cuentas en la administración municipal.

Y es que Mariscal Alvarado –en conjunto del secretario del Ayuntamiento, Saúl Benítez Maldonado- se han escudado en los decretos (por gobierno federal y estatal) para no sesionar aunque las leyes del H. Ayuntamiento así lo indique. En cambio, otros gobiernos como Navojoa, Hermosillo, Puerto Peñasco y hasta el mismo Congreso del Estado se han reunido presencialmente en distintas ocasiones con todos los cuidados necesarios.

Desde el pasado 27 de marzo (última vez que se sesionó), los regidores de diferentes partidos han acusado de una desarticulación total del gobierno por parte del alcalde, argumentando que ha cortado la comunicación y diciendo, en pocas palabras, que no hay administración municipal.

Buscan revocación de mandato

Rosendo Arrayales Terán, regidor por el PT, explicó que las consecuencias por el incumplimiento a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por parte de Mariscal Alvarado, quien por no convocar a sesiones de Cabildo como establece el artículo 65 en sus secciones I y VII, podría ser sujeto a una suspensión o revocación de mandato con base al Título Décimo, Artículo 338 de la misma Ley.

La decisión unilateral del alcalde de no convocar al Ayuntamiento por más de dos meses, recae en que no se analice la problemática, que no solo el coronavirus trajo a Cajeme, sino temas como la inseguridad, violencia, desempleo, faltas de apoyos a la sociedad en general”, expresó el regidor.



Añadió que los decretos emitidos por el gobierno tanto federal como estatal, no prohíbe que el municipio se reúna a trabajar, como lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento a través del oficio SHA/850/2020 con fecha del 24 de abril.



Para finalizar, explicó que esta sanción sólo se podría dar si los ciudadanos o los integrantes del Ayuntamiento denuncian este hecho ante el Congreso del Estado, acción que se debería llevar a cabo ya que el gobierno no está cumpliendo con su objetivo, ya que no se ha respetado el estado de derecho.

¿Qué dice la Ley?

El artículo 338 de la Legislatura local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, podrá decretar la suspensión o revocación del mandato de alguno o algunos de los integrantes de un Ayuntamiento, en los casos siguientes:



IV. Por no acatar las leyes, locales o federales, o las instrucciones que, en aras del interés público, le fueren legítimamente giradas por los Supremos Poderes del Estado o por el Ayuntamiento del que forman parte”.

“Tenemos la conciencia tranquila”: Saúl Benítez

Al preguntarle al secretario del Ayuntamiento sobre la falta de sesiones, señaló que ellos (gobierno municipal) están tranquilos porque no han dejado de atender a la población y ante la denuncia para hacer un juicio político en contra del alcalde señaló: “Es muy sencillo, que interpongan lo que tengan que interponer y la autoridad competente tendrá que resolver conforme a derecho”.



Y agregó: “Las formalidades salen sobrando en cuestiones de pandemias y emergencias pero bueno si ellos considera que así para ir a hacer un circo ¿o sea para qué pues?”.

Al cuestionarle que si por qué un circo, señaló que los ediles quieren estar reclamando en las sesiones;

No se trata de eso, no es un momento de reclamos, ni de posicionamientos políticos, son momentos de solidaridad; es cuando deben de salir los mejores momentos del ser humano… ya vendrán tiempos donde se podrán hacer todos los señalamientos que quiera y se podrá incluso analizar jurídicamente”.



Afirmó que no va a proceder la denuncia, pero tienen todo el derecho del mundo de presentar lo que ellos consideren.

El circo del Cabildo

El regidor por el PAN, Rafael Delgadillo, acusó de que existe una total ingobernabilidad en el Ayuntamiento, “sí él (Saúl Benítez) le llama circo a las sesiones de Cabildo es algo que está establecido conforme a la ley”.

Para mí es una responsabilidad que tengo como regidor, ver por los intereses de los ciudadanos de Cajeme y si el ocultarse, el no salir es lo que ellos creen conveniente para los ciudadanos, pues es su opinión, para mi deja mucho que desear como secretario”.

Rafael Delgadillo afirmó que el alcalde es una persona que no les ha dado la cara, “se esconden, igual que el presidente de la República, hay una total descoordinación de todo lo que es el municipio”.



Explicó que no solamente temas de la pandemia están pendientes también temas de inseguridad como la evaluación de Francisco Cano Castro, Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y la reactivación económica de la ciudad. Dio a conocer que van a solicitar a Contraloría todas las actas que se propusieron para mandar a sesión y que se haga un dictamen del porque no procedieron.



Por su parte, el regidor independiente, Rodrigo Bours Castelo, a la pregunta expresa sobre qué pensaba sobre las palabras del secretario señaló: “todo circo necesita un payaso y en este caso es él”.



En cuanto al juicio político, Bours Castelo afirmó que aunque era obligación de ellos hacerlo y es lo menos que pueden hacer como Cabildo, explicó que quedará como algo simbólico porque “Mariscal está con la gobernadora, y la gobernadora tiene el Congreso, son PRI”.



El regidor independiente hizo un reclamo a la falta de estrategias sobre reactivación económica en el municipio, “recibió a unos muchachitos de universidad para ellos recomendar cómo va a ser la reactivación, no menos de 15 mil cajemenses van a perder el empleo y este (el alcalde) recibiendo muchachitos que no tienen la más remota idea de lo que es la vida profesional y laboral de nuestra localidad, así de ridículos”.

Podría haber sesión de cabildo

La regidora de Morena, Edith Rocio Lauterio Araujo, señaló que en este momento los regidores de Morena hicieron un oficio para solicitar la sesión de Cabildo.

Oficio que se nos contestó, en el sentido de que se está ya proponiendo que se lleven a cabo las sesiones de Cabildo legales en este mes, ya que el mes de abril de 2020 fue el mes que no se sesionó por así determinarlo dos decretos una federal y otro estatal”, dijo al agregar que una posible fecha podría ser el 24 de este mes.

Juicio político sería para el secretario: Opinión Jurídica

El abogado Oscar González Ulloa, exdirector de Asuntos de Gobierno del Ayuntamiento de Cajeme y exfuncionario de la Suprema Corte de Justicia, explicó que, sobre la falta de convocatoria a las sesiones de Cabildo, la persona que estaría actuando fuera del estado de derecho es el secretario de Ayuntamiento, ya que es él, quien se encarga de realizar los llamados para estas mesas de trabajo.

En estos casos se debe de calificar si las omisiones por parte del servidor público afectan a las funciones básicas del ayuntamiento, como es el caso, ya que se han dejado de analizar temas de importancia que solo se pueden llevar a cabo a través de Cabildo”.

Explicó que, al no realizar las convocatorias, se está incumpliendo en brindar en el servicio que tiene la obligación de realizar, incurriendo en los delitos de abuso de autoridad y el de incumplimiento de un deber legal.



Añadió que esta falta se sigue por oficio por lo que cualquier ciudadano puede interponer la demanda, pero que son los regidores a quien le corresponde el vigilar la adecuada función de los servidores públicos.



Cabe señalar que en los últimos 50 años de Cajeme no hay antecedentes de algún juicio político en el cuerpo del Ayuntamiento.

No ha llegado nada a Congreso

La diputada del Partido del Trabajo y presidenta del Congreso del Estado por el mes de mayo, María Magdalena Uribe, comentó que no ha tenido conocimiento de que se haya interpuesto una denuncia.



“A mí no me han pasado nada, ni en la CRICP (Comisión de Régimen Interno y Concertación Política) no han llevado nada”, dijo.



Sobre el señalamiento de los regidores de Cajeme, sobre la ausencia de sesiones de Cabildo, puntualizó que en el Congreso sí han tenido algunas sesiones, manteniendo los protocolos sanitarios que establece la Secretaría de Salud, y mencionó que inclusive la gobernadora Claudia Pavlovich ha tenido reuniones en distintas ocasiones, por lo que no se explica la decisión de Mariscal Alvarado.



“No hemos dejado de trabajar, cada quien en su trinchera, y en el Congreso, espaciosamente, pero sí lo hemos llevado a cabo (las sesiones)”, comentó.



TRIBUNA solicitó la postura del alcalde, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta alguna, al igual se solicitó hablar con el diputado Gildardo Real, quien señaló estar “más ocupado en temas del COVID-19”.