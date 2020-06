Para comerciantes de Cajeme plan de “nueva normalidad” de López Obrador es tardío e inespecífico

Ciudad Obregón, Sonora.- Con más de 600 negocios cerrados en el primer cuadro de la ciudad, mil 200 personas sin trabajo del sector restaurantero y más de 400 desempleados de fábricas de la región; el plan a la “nueva normalidad” que presentó el Gobierno Federal llega a generar dudas a la economía de Cajeme.

El economista y financiero, Francisco Alberto Soto López, consideró que se debió de haber establecido este plan con anterioridad para no afectar al grado que ya se está viendo en la economía cajemense y en la estabilidad de las familias.

Soto López, explicó que si bien son buenas medidas son tardías para reactivar la economía de forma gradual, “sin embargo, creo que hay que apoyar o seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas y no soltarlas hasta que se estabilicen”.

Comercios no tienen las reglas claras

Jesús Nares Félix, presidente de Canaco Obregón, manifestó que el plan aún no tiene definido muchas fechas exactas, “solo habla de periodos de fechas y no especifica exactamente actividades durante esos periodos, solo habla de minería, la fabricación de piezas automotrices y la industria de la construcción como esas primeras etapas que van a entrar entre el 18 y 31 de mayo, pero no hay fecha exacta, ni volumen de empresas”.

Nares Félix, consideró que aún hay muchas dudas y expectativa respecto a cómo será el plan de reactivación, “ya están empezando a hablar de fechas, eso sería el punto más importante, pero no hay un calendario exacto ni tampoco cómo serían las reglas de operación, todavía quedan esas dudas”.

Sin embargo, señaló que es positivo que se están dando fechas pero no exactas, “hay municipios que se podrán liberar pero pues son aquellos que tengan cero casos, creo que no está definido claramente, seguimos con dudas en lo que respecta a esa activación, pero en nuestros sectores no nos vemos incluidos en esa inmediatez, vamos a buscar que esa información sea un poco más específica”.

Será solo con compromiso

Nelson Ibarra Páez, titular de Salud Municipal, explicó que la reactivación de actividades, deberá de tener el compromiso de la población en mantener las medidas de precaución, ya que si la gente continúa sin hacer caso a las indicaciones de la Secretaría de Salud, se podría regresar al confinamiento.

Los lineamientos establecidos, ahí están, por lo que debemos ser cautelosos, el regresar a las actividades habituales no es razón para dejar las medidas que se han venido informando”.

Por su parte, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, señaló que se han sostenido reuniones con diversos sectores para ingresar al panorama de una nueva normalidad. “Los principios que rigen la formulación de un plan de reactivación social y económica son los de privilegiar la salud y la vida de la población y propiciar una reapertura gradual, ordenada y cauta para que sea segura y duradera”.