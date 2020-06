Personal médico de IMSS Obregón denuncia que el hospital está “rebasado”

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de una publicación de Facebook compartida en el perfil del presidente Andrés Manuel López Obrador, el médico pediatra Jesús M. Armenta Velderrain compartió su desesperación por la situación que se vive en el Hospital General Regional 1 (HGR1) de Ciudad Obregón.

Sin embargo, a través de una tarjeta informativa por parte de la Dirección de Comunicación Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló que al momento ninguno de los hospitales de este Instituto en todo el estado se ha visto rebasado por la emergencia sanitaria.

Señor presidente tenemos HGR1 IMSS en Ciudad Obregón, Sonora "rebasado", somos hospital regional con recurso de hospital regional, no con recursos de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE)".

"Ocupamos implementar un hospital inflable, porque la UMAE 2, de aquí mismo de Ciudad Obregón, reconvertida para pacientes Covid-19, simplemente no acepta pacientes”, escribió en la publicación el médico pediatra.

Entonces veamos qué hacer, o van a aceptar pacientes, o poner un hospital inflable. A pesar de ser hospital regional, en HGR1 Obregón, hacemos trabajo como una UMAE. “, escribió en la publicación de este 21 de mayo que tiene más de tiene de 291 reacciones, 152 comentarios y 417 compartidas. Cabe señalar que al corte de 20 de mayo, en Cajeme hay 160 casos positivos de Covid-19 con 13 muertos.

“Tenemos miedo”

TRIBUNA consultó con una enfermera que pidió permanecer en el anonimato por temor a perder su trabajo; ella señaló la falta de equipo tanto de protección personal como para ayudar a los pacientes. “Hay muchos casos y el equipo es escaso, solo tenemos 30 camas con respiradores y varias personas que ya han llegado de Navojoa y Guaymas han muerto aquí, los estamos recibiendo pero esos más los propios casos de Obregón es mucho. Solo estamos operando de momento en el piso dos del hospital de especialidades”, expuso.

Los pacientes están llegando a los dos hospitales y muchos traen los síntomas, ¿si se nos acaban esas camas que hacemos?, hay muchos más pacientes con otros padecimientos que corren el riesgo de contagiarse porque se está saliendo de control. Ya también hubo doctores de aquí mismo que se contagiaron”, agregó la enfermera.



Explicó que hace falta equipo de protección para el personal médico y sobre todo más camas, oxigenadores y respiradores. Respecto al bono que les prometieron dijo que solo había quedado en una promesa sin cumplir, “hasta el momento nada y yo tengo turnos de más de 48 horas”.

Por su parte, un doctor del área de especialidades en el UMAE, de forma anónima reveló para TRIBUNA que hasta el momento no hay un avance en los bonos que se les prometieron y que por las horas que están laborando más el estrés y miedo se ha causado inconformidad, “desde que empezó la pandemia estamos trabajando aquí día y noche y nada, tampoco quieren que digamos nada a los medios. Muy puntual te puedo decir que no hay bonos, no hay equipo y no hay ni habrá suficientes camas”.

Están ya en el 80% de capacidad

El médico especialista del IMSS, Samuel Wong González, manifestó estar en desacuerdo sobre el estar ‘rebasados’ en las capacidades de atención, ya que actualmente en el UMAE, “el área de terapia intensiva se encuentra con un 80 por ciento de ocupación y en el piso Covid con un 40 por ciento”.

Wong González añadió que sí se podría llegar a presentar el caso de colapsar el sistema hospitalario en caso de presentarse un repunte en los casos de infectados que requieran atención y que actualmente los demás servicios que se realizan en el lugar continúan trabajando.

Es importante que la población entienda que el problema de la epidemia del Covid-19 es real, y que no solo los casos que se informan son los existentes, hay 20 o 30 veces más infectado pero la mayoría son pacientes ambulatorios”, dijo.

Informó que el virus afectará al 80 por ciento de la población pero que solo el 20 por ciento ocupará recibir oxígeno y el 15 por ciento terapia intensiva, por lo que la intención de estas medidas preventivas es evitar la saturación del sistema hospitalario.

IMSS responde “no estamos rebasados”

A través de una tarjeta informativa por parte de Comunicación Social, el IMSS señaló que al momento ninguno de los hospitales de este Instituto en todo el estado se ha visto rebasado por la emergencia sanitaria.

“Dentro del Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por Covid-19 se determinó que la UMAE No. 2 atienda a los pacientes con Covid-19 más graves de la zona sur de la entidad, que requieran cuidados intensivos”, explica la tarjeta.

“El Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en Navojoa, el HGZ No. 4, en Guaymas, y el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Ciudad Obregón, refieren a la UMAE No. 2 a los pacientes que requieren atención especializada por su estado crítico, ya que es la única que cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos en el sur de Sonora”, detalla. El comunicado informó que actualmente se atiende a seis pacientes referidos por dichos hospitales.