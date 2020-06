Plan de reactivación económica de Cajeme genera opiniones encontradas entre líderes empresariales

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un plan denominado ‘Nueva Normalidad al estilo Cajeme’ el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado anunció la reactivación económica del municipio a partir del próximo 27 de mayo, en algunos negocios no esenciales como estéticas, jurídicos, restaurantes al 30 por ciento, estudios de tatuajes, entre otros, regresan a labores; esto a pesar de que la localidad es la tercera con mayor número de casos de Covid-19, en el estado.

Mariscal Alvarado señaló que será siempre y cuando Sonora se mantenga en amarillo en el semáforo de monitoreo que realiza el Gobierno Federal y dependiendo de los contagios y muertes.

Hay que activarnos con protocolos, con seguridad, seguiremos con las medidas de sana distancia, seguiremos con el “Quédate en Casa. La reactivación será siempre y cuando se mantenga en amarillo y se tengan los protocolos validados para iniciar”, explicó.

Sin dar a conocer la fuente de los datos, el alcalde aseveró que de los 144 casos confirmados hasta la fecha del 20 de mayo, 98 de ellos ya están “recuperados”; esto contrasta con las reiteradas ocasiones en que el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, ha señalado que Cajeme es uno de los focos rojos de la pandemia.

Sergio Pablo Mariscal, celebró que Cajeme solo tuviera 6.9 por ciento de tasa de letalidad en casos COVID-19. El alcalde aseveró que uno de los indicadores clave que permite saber cómo está el municipio ha sido las estadísticas de movilidad, “el C5 permanentemente ha estado monitoreando, son estadísticas que genera el Gobierno del estado desde el primero de marzo hasta el 19 de mayo, y observamos una tendencia a la baja en el flujo vehicular”, dijo al destacar que se ha disminuido más del 70 por ciento el aforo vehicular.

Sin embargo, días antes, José Rosendo Moreno Amaya, comandante de Tránsito Municipal, reconoció que en las últimas dos semanas la movilidad ha llegado hasta 11 mil 700 mil vehículos locales en el lapso de lunes a jueves tanto de peatones como vehículos, y son en los fines de semana donde las calles lucen un poco más vacías con 7 u 8 mil vehículos.

Además, para poder abrir los negocios deberán cumplir con los protocolos establecidos para prevenir la propagación del virus, de ser supervisados y detectado que no los ponen en práctica, serán de nuevo cerrados. Primera etapa. Será cuando Sonora se mantenga en amarillo en el semáforo de monitoreo que realiza el Gobierno de la República y dependiendo de los contagios y muertes. Abren negocios como estéticas, jurídicos, restaurantes al 30%, estudios de tatuajes.

¿Lo permite el estado?

Ante el cuestionamiento sobre si el Comité Estatal de Salud aprobó o no la reactivación en Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, señaló que el plan tenía que ver con las cuestiones del semáforo, “estamos en amarillo, como nos dice la Federación; falta que el estado nos diga cómo vamos a estar y en base a eso (se tomaría la decisión)”. Sin embargó, el funcionario no señaló si el alcalde tenía permitido o no decretar una reapertura.

Empresarios tienen puntos encontrados

Sobre este anuncio, Jesús Nares Félix, presidente de Canaco en Cajeme, manifestó que existe confusión sobre el punto de iniciar los protocolos de las empresas, que no es en sí una reapertura lo que se anunció, salvo las industrias que recibieron cambios de estatus a esenciales como son la construcción, minería y manufactura, quienes sí iniciarán el primero de junio.

“En lo anunciado por el alcalde se habla que para el 27 de mayo las empresas no esenciales que sean catalogadas como de bajo riesgo, iniciarán con los protocolos para una próxima reapertura, he visto que existen algunas dudas, por lo que consulté al secretario de Desarrollo Económico, quien corroboró esta información”.

Nares Félix añadió que como organismo empresarial, han acatado las disposiciones que se han hecho a nivel municipal, estatal y federal, han difundido protocolos entre sus socios y afiliados, así como en el comercio en general y que algunas empresas con anterioridad se han venido preparando, comprando insumos, capacitando personal o remodelando las áreas de trabajo.

Por su parte, Julio César Pablos Ruiz, dirigente de Canacintra, señaló que hace como tres semanas citaron en el Ayuntamiento a los dirigentes de organismos empresariales “y hablamos del tema, sugerí empezar con los protocolos y con mesas de trabajo, mesas ejecutivas, rápidas, quedaron en llamarnos en una semana, hasta este momento no hemos recibido ninguna llamada, desconozco sea lo que sea que ellos están haciendo”.

A su vez, Baltazar Peral Guerrero, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (Aoass), dijo que el regreso a las actividades se debe hacer con mucho cuidado y paulatinamente, siempre tratando de garantizar la salud de la población. “Se debe tener coordinación entre los gobiernos de Sonora y Arizona, pues hay que estar conscientes que los casos de COVID-19 pueden aumentar, aunque volver a las actividades es necesario”, dijo.

Luis Fernando Soto Carrillo, presidente del Consejo de Administración de MerCajeme, señaló que se terminó de redactar un protocolo para reinicio de actividades de los locales que se encuentran cerrados, “sabemos que de acuerdo al sistema de semáforo de alerta sanitaria por regiones si el día primero de junio seguimos en color amarillo podemos reiniciar actividades”.