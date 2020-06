Van por juicio político contra Sergio Pablo Mariscal; regidores acusan falta de gobernabilidad

Ciudad Obregón, Sonora.- A un año y medio de gobierno, la administración del alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, se ha caracterizado por varios escándalos.

Desde los permisos otorgados al coronel Jorge Manuel Solís Casanova para ausentarse por más de dos meses (sin consultarlo a Cabildo) aún y con la crisis de seguridad por lo que estaba pasando el municipio, hasta el manejo poco transparente del Organismo Ope­rador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) cuando presiono a su antiguo director para que renunciara con la famosa frase “se nota que no estás en mi barco”.

A esto se le suma que Mariscal Alvarado se ha escudado en los decretos (de los gobiernos federal y estatal) para no sesionar desde el pasado 27 de marzo, aunque las leyes del H. Ayuntamiento (el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal, por mencionar uno) indiquen que se tiene que reunir por lo menos una vez al mes. En cambio, otros gobiernos como Navojoa, Hermosillo, Puerto Peñasco y hasta el mismo Congreso del Estado se han reunido presencialmente en distintas ocasiones con todos los cuidados necesarios.

Por ello y por primera vez en más de 50 años de administraciones municipales, el regidor por el Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Delgadillo Barbosa, presentó ayer ante el Congreso del estado una demanda de juicio político en contra el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, por omisión e incumplimiento a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Denuncia

Delgadillo Barbosa señaló: “hemos tenido la prudencia y la sensatez de solicitar directamente a Secretaría del Ayuntamiento que se hagan las sesiones correspondientes para tocar los temas fundamentales que la gente siente que es necesario que los respaldemos”.

Y explicó: “El día 14 de abril metimos un oficio, lo firmamos 11 regidores, no nos dieron respuesta; posteriormente metimos otro oficio para que se llevará a cabo una sesión ordinaria, pasaron días, y hasta el día 26 o 24 de abril nos dieron respuesta, una respuesta que consideramos que no era la correcta, porque nos decía que no podíamos sesionar porque estaba atravesado el tema de la contingencia sanitaria de Covid-19, y está bien, lo tomamos en cuenta, pero previamente y posteriormente a ese oficio nos dábamos cuenta que el alcalde sí se reunía con ciertas autoridades, con ciertos grupos de estudiantes, con universidades, con grupos de empresarios y pasó todo marzo, no sesionamos, pasó todo abril y no sesionamos, y yo vislumbraba que íbamos a sesionar los primeros días de mayo, pero ya estamos casi a finales y tampoco se ha sesionado”.

Por su parte, el diputado del PAN, Gildardo Real Ramírez, al acompañar a presentar la denuncia señaló que comparten la preocupación de los ciudadanos de Cajeme por la serie de irregularidad y falta de transparencia en el gobierno por parte del alcalde, por lo que la solicitud de juicio político es de manera urgente. “Debemos poner atención no solamente a municipios como Cajeme y Navojoa, es atender la falta de gobernabilidad en varios de los municipios del Estado, casualmente todos emanados de Morena”.

El secretario también

El abogado Oscar González Ulloa, exdirector de Asuntos de Gobierno del ayuntamiento de Cajeme, explicó que además de interponer una denuncia contra del alcalde se tendría que presentar otra contra el secretario del Ayuntamiento, “porque la norma dice que a solicitud de presidente el secretario convocará a Cabildo”; en estos casos se debe de calificar si las omisiones por parte de los servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales”.

Señaló que el órgano autorizado para este tipo de investigaciones es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como los órganos internos de control por lo que deben presentarse la denuncia correspondiente ante esa autoridad.

Café cargado

TRIBUNA solicitó la opinión del alcalde sobre el tema pero no fue otorgada por parte de Comunicación Social; sin embargo, en un video publicado a través de sus redes sociales, el munícipe expresó que Cajeme ha establecido “agenda en el estado”.

No nos gusta el café descafeinado como estilo de gobierno, nos gusta cargadito”, manfestó en el mensaje de poco más de dos minutos en el que se aplaude sus “logros” de gobierno a pesar de haber sido calificado como uno de los peores alcaldes del país, al posicionarse en el lugar 98 de un ranking de 100 munícipes, por Consulta Mitofsky, el pasado mes de abril.

Regidores opinan

La regidora por Morena, Edith Rocio Lauterio Araujo, explicó que ella siempre ha manifestado su interés por sesionar, pero que de igual manera al ver los contagios por Covid-19 está convencida de que se deben de acatar las recomendaciones del Consejo Nacional de Salud.

Veo que el número de infectados por Covid -19 ha repuntado y en solo tres días hay arriba de 80 cajemenses contagiados y ocho defunciones en nuestro municipio, creo y estoy convencida de que hoy más que nunca debemos acatar las disposiciones del Consejo Nacional de Salud”.

Por su parte, Rodrigo Bours Castelo, regidor independiente, aseveró que es una decisión acertada por parte del regidor Delgadillo y del PAN, “el exigir que el Cabildo sea tomado en cuenta y que todas las expresiones políticas representadas sean respetadas y no ninguneadas como han sido hasta la fecha”.

Es penoso que el alcalde pida que se le tome en cuenta, por ejemplo, para la cuestión de la Ley Electoral y, por otro lado, cuando él tiene la obligación política y no la cumple de consultar al Cabildo en todas las decisiones que ha tomado de forma unilateral e ilegal”, explicó el regidor.

Rosendo Arrayales Terán, regidor por el Partido del Trabajo, declaró que durante la comisión de Gobernación de este lunes, propuso y se acordó turnar a Contraloría por el incumplimiento a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por parte de Mariscal Alvarado, quien por no ha convocado a sesiones de Cabildo como establece el artículo 65 en sus secciones I y VII.