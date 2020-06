Ciudadanos cajemenses se manifiestan contra el Gobierno de AMLO; exigen su dimisión

Ciudad Obregón, Sonora.- Una considerable cantidad de cajemenses se sumó este sábado al llamado realizado por el Frente Nacional AntiAmlo (Frena), agrupación que convocó a la manifestación en vehículos para exigir la dimisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con pancartas como "AMLO Vete Ya", "Con mis hijos no te metas", "AMLO traidor", "Sonora libre", los más de 100 autos participantes iniciaron el recorrido en punto de las 18:00 horas, partiendo del Teatro del Itson con rumbo a la laguna del Náinari, tomando como ruta la calle 5 de febrero, siguiendo por la Morelos hasta arribar a su destino.

Carolina Almada, representante en la localidad del Frente, expresó que ésta surge a raíz de la injusticia que se vivió en Puebla, en donde se aprobaron modificaciones a la ley educativa estatal sin alentar la discusión y tomar en cuenta la opinión de las instituciones de educación privadas.

Vemos que López Obrador no está respetando las leyes, que no existe un orden, situación que afecta a todo el país, en Cajeme no se consulta al Cabildo para tomar decisiones, situación alarmante, incluso existe un video en donde (el alcalde) Mariscal manifiesta que él estaba apegado a las ideas de Andrés Manuel, pero la realidad es que nosotros, (el pueblo) somos los ‘dueños de la casa’ y ellos los empleados, por lo que exigimos que haya orden y legalidad en el país", detalló.

Fueron varios los motivos que cada manifestante expresó para participar en esta protesta, algunos indicaban que a su parecer las medidas tomadas por el Gobierno Federal en el tema de coronavirus no son las adecuadas; otros opinan que AMLO lleva al país al comunismo, que no escucha a los mexicanos y tiene una percepción diferente de la realidad, pero todos unidos por la consigna de que, si no puede gobernar, que renuncie.

Durante esta caravana personal de Tránsito Municipal optó por escoltar a los vehículos para evitar el congestionamiento por esta circunstancia.