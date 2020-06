Personal médico del IMSS Obregón pide “auxilio" ante falta de insumos y amenazas

Ciudad Obregón, Sonora.- Personal médico del Hospital General Regional (HGR) 1 en Ciudad Obregón quienes se unieron a la convocatoria explicaron que el hospital está rebasado y que el personal es insuficiente, por lo que no se le puede dar una atención al paciente como se merece.

No se están siguiendo los protocolos debidos, porque esto ya nos rebasó, hay pacientes que no tienen toma de oxígeno y se supone que si llegan aquí es porque requieren una atención superior a la de su casa, aquí no hay tomas de oxígeno, no hay respiradores, no hay camas, no hay sábanas”, señaló Diana, enfermera.