En desordenada sesión, Ayuntamiento de Cajeme no llega a nada

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el fallo en el ejercicio de la sesión extraordinaria de Cabildo virtual, donde el cuerpo del Ayuntamiento pasó más de hora y media de debate sin llegar a nada, se acordó posponer para el día de hoy la nueva junta y hacerla de forma pública.

La reunión fue calificada como “desordenada y sin validez legal” por los regidores, ya que no se logró aprobar los lineamientos, ya discutidos y pasados en la Comisión de Gobernación, tampoco se pudo sostener la legalidad de realizar las sesiones de forma privada.

Emeterio Ochoa Bazúa, regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que uno de los lineamientos aprobados en su Comisión es el de realizar estas sesiones de Cabildo de manera pública, pero en la sesión de ayer fue la administración municipal quien decidió no hacerlo así.

Se argumentó que para evitar que circulen las ligas de ingreso a esta mesa de trabajo se había tomado la decisión de hacerla así, cuando la idea es que la población tenga acceso a ver lo que ocurre en este ejercicio”, indicó el edil.

Por su parte, la regidora de Movimiento Ciudadano, Graciela Armenta Ávalos, expresó que la sesión no se pudo llevar a cabo debido a que al inicio se cuestionó el hecho de realizarla de manera privada, hecho que no había ocurrido anteriormente, el reglamento estipula que cuando se toquen temas de Seguridad Pública se puede aplicar ese formato, debido a la secrecía que merece.

El secretario de Ayuntamiento, Saúl Benítez, comentó que esta decisión se daba con base a un acuerdo de Cabildo el 27 de marzo, donde se aprobó que las sesiones de Cabildo fueran privadas, le indiqué que se tomó este acuerdo cuando se consideraban presenciales, por lo que al ser virtuales no se podían basar en un acuerdo que no estaba estipulado así”, explicó la regidora.

nte lo anterior añadió que la respuesta del secretario fue que al ser la primera vez que se utilizaba este formato virtual, esta sería como un “a prueba y error”, respuesta que Graciela Armenta calificó como una falta de respeto el realizar un trabajo así.

El alcalde Sergio Pablo Mariscal cualificó esta reunión como “sesión previa”, en donde destacó la ‘riqueza del debate’, informando que este día viernes se tendría como primer punto el analizar los lineamientos a utilizar en apego al acuerdo 118 del Congreso del Estado y su posterior publicación en el Diario Oficial para legalizar las sesiones virtuales, punto que no fue tomado en cuenta para la sesión del día de ayer.

Sin embargo, el regidor independiente, Rodrigo Bours Castelo, afirmó que la sesión fue “desordenada” y que el alcalde se la pasó “interrumpiendo”.

En cuanto a los lineamientos legales, Rosendo Arrayales Terán, regidor representante del Partido del Trabajo, explicó el por qué de su postura contraria de llevar a cabo el día la sesión de Cabildo, indicando que para que tome validez jurídica la reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en este caso a los artículos 50, 50 bis y 50 ter, debe de provocar que el reglamento interior del H. Ayuntamiento de Cajeme sea modificado, adecuando lo que son las sesiones virtuales, para esto se debe de aprobar en la Comisión de Gobernación, después en sesión de Cabildo para posteriormente pasar a su publicación el boletín oficial.

En esta sesión de Cabildo no se pudo aprobar los lineamientos, que ya fueron aprobados en Comisión, debido a que no venían en el orden del día, por lo que no es posible que estemos haciendo una sesión de Cabildo virtual, si no hemos reformado el reglamento como lo marca la ley y al no existir esta reforma, ni estar publicada en el boletín oficial, no puede entrar en vigor la reforma realizada por el estado para el Ayuntamiento”, manifestó Arrayales Terán.