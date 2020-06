Incrementa en Cajeme violencia familiar en mayo

Ciudad Obregón, Sonora.- Cajeme se encuentran como foco rojo en delitos como homicidio, narcomenudeo, robo a casa, violación y violencia familiar de acuerdo a los datos arrojados por el Semáforo Delictivo para el pasado mes de mayo. En amarillo se encuentra el delito de robo a vehículos y en verde secuestro, extorsión, robo a negocios y feminicidio.

Violencia familiar sigue en aumento

Este delito es uno de los que mostró un incremento preocupante, pues pasó de 36 carpetas de investigación en abril a 54 en mayo; el acumulado de 2020 suman 131 casos, a nivel estatal Cajeme se coloca como el segundo municipio con más casos superado por Hermosillo 602.

Para Krimilda Bernal Hoyos, investigadora del Observatorio Sonora por la Seguridad, es evidente aumento de carpetas de investigación no solo en Obregón sino en todo el estado, “hay quienes señalaban que el aislamiento social no era determinante para el incremento de llamadas o carpetas, sin embargo, hemos visto todo lo contrario, no solo en Sonora, sino en todo el país”, mencionó.

Entre las mayores deficiencias que observa como una causa del incremento, Bernal Hoyos, explicó que entre las posibles fallas de las autoridades se podría encontrar que muchas veces las patrullas no lleguen al sitio, que las líneas de apoyo no contesten sumado a la poca capacidad de los refugios para mujeres y sus hijas e hijos.

La investigadora señaló que es importante que autoridades den un seguimiento correspondiente a los casos, “otra falla es perspectiva poco interseccional de las autoridades, quienes asumen que todas cuentan con tecnología o recursos para tener apoyo psicológico-legal; tampoco todas cuentan con una red de apoyo de confianza a quienes acudir”.

Por último aseveró que desafortunadamente es una tendencia que seguirá a la alza, “los factores son muy diversos: desde la pérdida de empleo, conflictos familiares, factores emocionales, incertidumbre ante la pandemia, pueden ser muchos más”.

Homicidios

Sumaron 41 casos en mayo, el mes con mayor incidencia en lo que va del año; el acumulado de 2020 es de 173, mientras que en el comparativo entre 2020 y 2019, el aumento es del 83 por ciento.

Desafortunadamente seguimos viendo la tendencia a la alza, y la región sur es donde se sigue concentrando el mayor número de incidencia”, señaló Manuel Emilio Hoyos Díaz, director general del Observatorio Sonora por la Seguridad.

Entre otros delitos el robo a vehículos registró 66 carpetas para acumular 201 hechos en lo que va del año, es importante mencionar que Cajeme es el municipio que más casos tiene de este delito y supera a Hermosillo que cuenta con 168 carpetas de investigación.