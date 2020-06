Regidores de Cajeme apoyan propuesta de reducir el número de ediles por escasos resultados

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiriera implementar una serie de reformas para reducir el número de regidores en los municipios del país, pues consideró que son “un aparato burocrático oneroso, y es necesario cuidar el presupuesto público”, los ediles locales apoyaron la propuesta.

El Ayuntamiento tiene 21 regidores; 12 son de mayoría relativa y 8 de representación proporcional, además del regidor étnico y cada uno tiene un sueldo integral de 40 mil pesos, por lo que al mes tan solo los ediles cuestan 840 mil pesos a la ciudad y significan un gasto anual de 10 millones 80 mil pesos.

Sin embargo, su costo no se ha visto reflejado en el trabajo de los últimos meses, cabe señalar que el cuerpo de Cabildo duró más de dos meses sin una sesión extraordinaria u ordinaria y a pesar de que el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, en su Capítulo tercero, Artículo 33, estipula que las comisiones de regidores deberán reunirse en sesión por lo menos una vez al mes, durante el mes pasado (mayo) solo 7 de las 17 cumplieron con esta obligación y en este mes de junio han sido 4 de ellas las que han realizado estas mesas de trabajo.

Cabe indicar que en estas comisiones se ha tenido poca participación por parte de los regidores y en algunas no se ha cubierto el requisito de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, indicado en el Artículo 57 del mismo reglamento.

El regidor priísta, Emeterio Ochoa Bazúa, manifestó estar de acuerdo con la propuesta, añadiendo que se debe de transformar la Administración Pública Municipal, lo anterior para tener una congruencia con lo que han venido proponiendo en el proyecto ‘Cajeme en Orden’, que consiste en ajustar el aparato municipal.

Rodrigo Bours Castelo, regidor independiente, indicó que en su opinión debería de reducirse el número de regidores a la mitad, en vez de tener 12 elementos por planilla, fueran 6, sumándoles 4 plurinominales, para Cajeme manifestó que una opción podría emular la iniciativa aprobada en Chihuahua, donde los regidores serán electos de manera independiente al alcalde, tomando en cuenta los principios demográficos de cada municipio, lo cual daría mayor validez y representatividad.

Sin duda somos demasiados, costamos demasiado y hacemos muy poco, es una injusticia para la gente que se estén gastando 40 mil pesos mensuales de nómina para cada uno de los regidores y más en este momento en que la ciudadanía no tiene ingresos, pero sí gastos que no pueden solventar y nosotros que no estamos trabajando, porque no estamos trabajando, porque se nos disolvió el Cabildo, se disolvió el Gobierno, es muy injusto para los cajemenses”, expresó Bours Castelo.