Empresarios y organizaciones sociales unen fuerzas en 'Somos Cajeme'

Ciudad Obregón, Sonora.- Con 437 infectados y 37 muertes por Covid-19, Cajeme se ha convertido en uno de los focos rojos de Sonora, por ello los recursos hospitalarios se vuelven elementales en esta lucha contra el coronavirus. El grupo de empresarios ‘Somos Cajeme’ ha entendido que solo unidos como sociedad civil y comprometidos con la comunidad es como se puede ayudar a ganar la batalla.

Hasta la fecha, el grupo ‘Somos Cajeme’, conformado por más de 50 empresarios de la localidad han recaudado alrededor de 17 millones de pesos que se han invertido en la compra de más de 2 mil 500 kits de protección, monitores y camillas de traslado, medicamentos, dos ventiladores y tres oxigenadores que ya han sido entregados al Hospital General de Ciudad Obregón.

En entrevista exclusiva con TRIBUNA, Nicolás Olea, empresario cajemense, platicó que al ver la gravedad de la pandemia a nivel mundial decidieron actuar. “Un grupo de empresarios de Cajeme se aliaron a una iniciativa con la Fundación BBVA Bancomer y el Tecnológico de Monterrey para ayudar primero que nada a blindar el hospital”, explicó.

Solidaridad civil

En este tiempo que hemos tenido en nuestras casas y al bajar el ritmo de nuestras actividades nos ha movido a ese tipo de reflexiones, para de aquí en adelante hacer mejor el trabajo que debemos realizar como ciudadanos responsables”, reflexionó Olea.

‘Somos Cajeme’ es posible gracias al apoyo de los empresarios que están participando activamente, “queremos hacer un llamado a todos los empresarios que no se han sumado, a toda la comunidad en general, como es ese lema tan bonito que tiene la Cruz Roja que dice: ‘Nadie es tan pobre que no pueda ayudarla, ni tan rico que no pueda necesitarla’; en esa medida de las posibilidades de cada quien: ayudar”.

Trabajar en equipo se ha convertido en uno de los conceptos más importantes para ‘Somos Cajeme’, Nicolás Olea explicó que lo que se está viviendo en estos momentos debe de ser una lección para todos, “me refiero como cajemenses, sonorenses y mexicanos, estas situaciones requieren la participación de todos y no solo cuando las emergencias se presentan, sino antes”.

Otro de los objetivos de ‘Somos Cajeme’ es transmitir el mensaje a la niñez, “debemos procurar que nuestros niños aprendan que la mejor forma de vivir en comunidad es que todos debemos de estar preocupados, ayudarnos unos a otros, protegernos unos a otros y eso hace que las comunidades se desarrollen y prosperen”, afirmó Nicolás Olea.

La lucha de ‘Somos Cajeme’ no se quedará solo durante la pandemia, “independientemente de que todo esto termine queremos seguir organizados, estar unidos y listos para enfrentar otras situaciones de este tipo, año con año tenemos que enfrentar los destrozos e inundaciones de los ciclones y cualquier tipo de situaciones que requieran estar atentos y pendientes de nuestra comunidad; no queremos que nos tomen desprevenidos y contar claro con fondos para apoyar”, destacó el empresario.

Blindan el HGO

Esta situación es una emergencia de salud mundial que sorprendió a todo mundo, nadie esperó que se fuera a propagar tan rápido y tampoco que fuera a causar los estragos que está causando. El Hospital General ha sido designado como hospital Covid para todo el sur del estado, y es en el sur donde la mayor cantidad de personas está concentrada”.

Nicolás Olea contó que una de las fortalezas del proyecto es apoyar a la salud, un sector rezagado, “desgraciadamente tratándose de salud en nuestro país hemos enfrentado históricamente muchas carencias, hay muchas personas que no tienen acceso a servicios de salud y siempre los hospitales que les prestan la atención están mal equipados o preparados”, dijo.

En cuanto al tema de recursos y su utilización, el empresario señaló que tanto sociedad civil y Gobierno deben trabajar en mancuerna, “yo creo que todos debemos estar preocupados porque los recursos públicos se inviertan de forma eficiente, de manera correcta, de forma honesta. El dinero es insuficiente y nosotros lo sabemos, por eso estamos conscientes de nuestra responsabilidad; si queremos hacerle frente, tenemos que estar unidos ciudadanos y Gobierno”.

Cuidarse también es forma de ayudar

El empresario hizo un llamado a toda la población para usar los cubrebocas en todo momento, así como guardar la sana distancia de dos metros con las demás personas. Nicolás Olea también mencionó que la comunidad debe de ser consciente de la Hipoxia Silenciosa que produce el Covid-19, “consistente en una pérdida drástica de oxigenación en la sangre que no nota el paciente hasta que se está asfixiando. Por esa razón es necesario acudir al hospital en cuanto aparezcan los primeros síntomas de contagio como la tos seca, alta temperatura y dolor de cuerpo”.

'Somos Cajeme'

‘Somos Cajeme’ es un proyecto de participación ciudadana que busca identificar y solucionar los mayores problemas de la ciudad, identificándolos con el apoyo de grupos empresariales y desde la perspectiva de los cajemenses para dar solución a las adversidades.