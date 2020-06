Crisis en Issste: personal médico pide equipo y capacitación, tienen miedo de perder su vida por Covid-19

Ciudad Obregón, Sonora.- Rosenda Maldonado Fuentes, enfermera de profesión, la vida le ha cambiado por completo desde hace poco más de dos meses. La propagación de la pandemia en el mundo entero ha traído retos mayúsculos a los profesionales de la medicina.

Diariamente, Rosenda pasa largas jornadas de trabajo en el Issste, arriesgando su vida para salvar otras, las de pacientes con Covid. Debido a las carencias de equipo, ha tenido que invertir en comprar desde mascarillas hasta la careta protectora.

Al aumentar el número de contagios en Cajeme de manera acelerada en las últimas semanas, también se incrementan los riesgos y las dificultades para realizar su trabajo. Al igual que ella, sus compañeros exigen mejores condiciones, las necesarias para enfrentar al enemigo invisible en la primera línea de batalla.

El día de ayer, más de 20 trabajadores del Issste entre personal de medicina y enfermería, sostuvieron una reunión con directivos del hospital en la que plantearon sus inconformidades como la falta de médicos y especialistas como epidemiólogos, insumos y la carencia de protocolos para atender a los pacientes con Covid.

Enfermeros señalaron que el instituto es un “foco de infección y de muerte”, pues la situación se ha tornado tan grave que los pacientes sospechosos de Covid-19, se han mezclado con los de piso y el pasado fin de semana uno de los pacientes contagiados, huyó del hospital.

Quedamos poquitos enfermeros porque los demás se incapacitaron, se apegan al decreto, entonces nos tienen que cuidar; no nos sentimos seguros para nada, cuando la sociedad diga enfermería del Issste no hablaron, se quedaron callados, no digan que nosotros no hablamos a tiempo; tienen que poner atención, el Covid-19 sí existe y mueren (los enfermos) feo. No nos están cuidando, si ustedes quieren permanecer neutral, okey está bien, pero tomen esto como evidencia de que se los dijimos”, señaló.