Llaman empresarios de Cajeme a levantar bloqueo carretero de los Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- A casi 20 días de que la etnia Yaqui tomara la carretera federal número 15 a la altura de Loma Guamúchil, como una forma de protesta por la obra del Acuaférico que se pretende construir en Hermosillo, empresarios hacen un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se resuelva el problema.

Este fin de semana, el alcalde de Cajeme y representantes del gobierno federal se reunieron con integrantes de la etnia. Y a pesar de que acordaron próximos encuentros para dar seguimiento a la problemática, por parte de un vocero trascendió que analizan bloquear completamente el paso de los cuatro carriles a partir de este lunes, 20 de julio.

Mientras tanto, el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, consideró que la principal afectación es para la atracción de inversión a Sonora, y aseguró que a pesar de que las carreteras son federales, “hay una gran preocupación del gobierno estatal para darle solución”.

El bloqueo lo mantienen integrantes de la etnia por los dos lados de la carretera, y piden una cooperación voluntaria a los automovilistas que transitan por la rúa, pero los transportistas tienen que pagar una cuota que va desde los 100 hasta los 150 pesos.

Cabe recordar que el de Loma de Guamúchil no es el único cruce donde tienen qué pagar, pues a la altura del pueblo de Vícam hay otro bloqueo en el que deben desembolsar al menos 50 pesos. Transportistas reportan que el hecho está causando afectaciones a la economía no solo de la localidad, sino a nivel estatal y nacional.

Empresarios piden una solución

Ford corredor Hermosillo-Mazatlán, Soluciones Logísticas, Cemex, Holcim, Cemoc, Simec, DeAcero, Agricultores Unidos de Mexicali, Munsa Molinos, Molinera de México (ADM Productos), Granos de Sonora, Asociación Industrial Agrícola del Valle Granjas, Productos Avícolas, Granera del Noroeste, Constellation, Armex, Conservas La Costeña, Logintel Impresores, Tractoenlaces, son algunas de las empresas que hasta el momento han presentado afectaciones por el bloqueo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme, Jesús Nares Félix, indicó que esta situación afecta no solo a nivel municipal sino a diferentes niveles ya que, al tratarse de una vía federal, impacta en las exportaciones, razón por la que al ser un tema delicado el gobierno debe actuar y atender las demandas de la etnia

Las medidas anunciadas por la comunidad Yaqui podrían llegar afectar a los comercios particulares del municipio; la etnia tiene sus razones que deben ser escuchadas y resueltas por el gobierno”, reiteró el empresario.



Por su parte, Gilberto Brito Martínez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), opinó que la situación impacta a todas las empresas en general, pero en el caso de la construcción afecta principalmente con el movimiento de maquinaria y de materiales, lo que se refleja en atrasos en los tiempos de entrega de las obras.

Nosotros como gremio queremos hacer un llamado a la autoridad para que atienda la situación, cuando hay este tipo de bloqueos nos afecta económicamente, y en este tiempo de pandemia es más notorio”, indicó el dirigente de los constructores.



La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Cajeme, en voz de su presidente Julio Cesar Pablos Ruiz, declaró que es un asunto complicado, más con la situación actual que vive Cajeme a consecuencia de la pandemia, con una incipiente reactivación económica, tanto de las empresas como de las industrias, con las precauciones, poco personal, escasez de dinero a lo que se le suma este tipo de abusos.

Los constantes (y futuros) bloqueos en la zona golpean fuertemente la ya de por si débil economía de nuestra industria, retrasa embarques de exportación, retrasa la llegada de mercancía de importación y genera costos y gastos extraordinarios en un momento donde la fragilidad económica de nuestras empresas ha sido fuertemente afectada en los últimos cuatro meses por las consecuencias del Covid-19”, dijo Pablos Ruiz.



“Y dichas protestas, de ninguna manera resuelven la problemática que se reclama. Exigimos a los tres niveles de gobierno que lleven a cabo acciones inmediatas que salvaguarden el derecho de todos y que eviten que por el reclamo de unos cuantos se violen los derechos fundamentales de la inmensa mayoría. Les recordamos que nos rige un sistema democrático. Los gobiernos protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes: ¡háganlo!”, señaló enfático el líder de los industriales.

Añadió que es un exceso que se pida dinero a la entrada y salida de Vícam, en Corrales, Pótam, en donde mucha gente pide dinero, arriesgándose a ser atropellados, por lo que se debe de tratar de forma urgente en bien del desarrollo del municipio.

Transportistas hartos de cobros

En días pasados, un conductor grabó un video que circuló en redes sociales, donde señala que es necesario se haga algo para evitar esta problemática. "Al no pagar me quebraron los vidrios, me jalaron las válvulas de aire y mangueras del camión", relató el conductor.

Alejandro Espinoza Balderrama, representante legal de los transportistas de carga a nivel nacional, señaló que si bien son respetuosos con la etnia y sus demandas, sí se ven afectados por el cobro de cuotas, y añadió que pasar Cajeme es complicado porque además de los cobros previos se ven afectados también con el abuso de autoridad de los municipales de Obregón.

Autoridades se reunieron con Yaquis

El alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, el delegado Antonio Gallardo Galaz y el subdelegado Cervando Flores, se reunieron este fin de semana con la etnia. En dicho encuentro se mencionó que por parte de la federación estarán al pendiente de las solicitudes y realizarán un diálogo con las entidades involucradas en los temas que han manifestado los yaquis.

Y a pesar de que autoridades acordaron más reuniones para dar seguimiento al caso, por parte de un vocero trascendió que analizan bloquear completamente el paso de los cuatro carriles a partir de este lunes, 20 de julio.

Preocupación del gobierno estatal

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, informó que aunque las carreteras son competencia de la federación, en el gobierno estatal existe preocupación por resolver la problemática que ha impactado, sobre todo, en atracción de inversiones al estado.