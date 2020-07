Transportistas de Sinaloa, Nayarit y Sonora, bloquean entrada sur de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.-Como protesta por lo que consideran “malos tratos y extorsiones” por parte de la policía municipal de Cajeme y violación a la Ley de Libre Tránsito, arribó anoche una caravana de alrededor de 100 transportes de carga procedentes de Sinaloa y Nayarit, para bloquear la entrada sur de la ciudad.

Los transportistas se estacionaron a la altura del cerro de la Virgen para exigir que los dejen transitar libremente en su paso por la ciudad y no los obliguen a tomar el libramiento, como han venido haciendo desde hace casi 2 meses.

Informaron que bloquearán el paso a todo tipo de vehículo de manera intermitente con el fin de afectar lo menos posible a la ciudadanía; reconocen que la medida es extrema pero es la única forma en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los voltee a ver y solucione su problema. Añadieron que no tienen intención de establecer diálogo con las autoridades municipales pues no les solucionan nada y solo los afecta.

No nos dejan pasar, nos extorsionan, nos están robando a todas luces, no queremos eso; queremos que nos resuelvan el problema la gente que está facultada para hacerlo”, señaló José Manuel Araiza, transportista, quien afirmó que sabe de la existencia de otro bloqueo por parte de la etnia Yaqui; explicó que aunque lamentablemente la ciudad quedó en medio, no les dejan otra alternativa.