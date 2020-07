Tribu Yaqui cierra la carretera federal México 15; siguen los bloqueos

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando miembros de la tribu yaqui bloquearon el tránsito de la Carretera Federal México 15 para manifestarse en contra del gobierno federal por faltar a los acuerdos con autoridades de la etnia y usar ilegalmente sus tierras y agua.

Sergio Estrella, secretario de la Guardia Tradicional del pueblo de Cócorit, señaló que los bloqueos serán de 7 de la mañana aArchivos 6 de la tarde, todos los días, hasta que el problema se resuelva. Denunció que los han amenazado con cancelar programas de vivienda por oponerse al desarrollo de megaproyectos que atraviesan sus tierras.

Actualmente nuestro pueblo está en proceso de ser beneficiados por Conavi en el apoyo de viviendas dignas para indígenas; se han recibido amenazas por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que si no retiramos el bloqueo actual de vías férreas dicho apoyo será retirado a nuestro pueblo. Reiteramos por parte de nuestras autoridades que se continúa el bloqueo de las vías férreas en Estación Corral hasta llegar a un diálogo con las autoridades”.

Hacen uso de nuestro territorio para que sea servidumbre de paso de carretera federal México 15, la fibra óptica, el acueducto Yaqui-Guaymas, el oleoducto de Pemex Guaymas-Ciudad Obregón, las vías de ferrocarril Ferromex y líneas de Torres de transmisión eléctrica, desde el inicio de su construcción y planeación se llegaron acuerdos los cuales no se respetaron por ello estamos aquí bloqueando las líneas de comunicación”, explicó Sergio Estrella.

Se reúne INPI con pueblos

Durante la mañana una comitiva de funcionarios del gobierno federal y estatal se reunieron con los representantes de 7 de los 8 pueblos indígenas en Vícam, reunión que se hace con el fin de comenzar proceso de derogación del decreto de Zedillo que afecta a las tierras yaquis.

Y fue alrededor de las 6 de la tarde cuando se reunieron en Loma de Guamúchil donde se mantiene el bloqueo a la altura del Danzante Yaqui; allí, Guillermo Valdez Castillo, gobernador Primero de la Loma de Guamúchil, le externó al coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar, las razones por las cuales se mantiene el bloqueo carretero.

Los Yaquis expresaron que querían ver todos los papeles referentes a los megaproyectos los cuales incluyen la carretera federal México 15, la fibra óptica, el acueducto Yaqui-Guaymas, el oleoducto de Pemex Guaymas-Ciudad Obregón, las vías de ferrocarril Ferromex y líneas de Torres de transmisión eléctrica; además pidió a las autoridades no amenazar a su pueblo, “yo no corté la fibra óptica porque usted me lo pidió ¿recuerda?”, le señaló Valdez Castillo al coordinador del INPI, “no amenacen a nuestro pueblo; cumplan sus promesas”.

Por su parte, Hugo Aguilar explicó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, les había pedido dar atención especial a la serie de injusticias que estaba viviendo la tribu, “les quiero invitar a estar mañana juntos, con los otros 7 gobernadores, a las 10 de la mañana, para que allí nos expliquen ese asunto del acuaférico de Hermosillo y a partir de ahí, buscar soluciones”.

Lo que yo les quisiera decir que para esta atención del presidente y que vamos a brindarles, no veo necesario el bloqueo; estamos para servirles, la mesa está instalada desde antes de que hubiera bloqueo. El presidente dijo “yo reconozco que los Yaquis han sufrido mucha injusticia’”.

En la misma reunión, los Yaquis pidieron explicaciones sobre la carretera y la vía del ferrocarril, a lo que Raúl García Leyva por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes delegación Sonora, señaló que eran documentos de los años ochentas. “En cuanto a las vías del ferrocarril nos encontramos una escritura pública que acredita la propiedad del terreno por donde pasa y data 1952 más o menos y está en el registro público de la propiedad en el municipio de Guaymas”.

No llegan a solución

Hugo Aguilar se comprometió con la tribu a darles todos los papeles que hablan sobre el agua, los terrenos, el derecho de suelo y demás, explicó que ser documentos que incluso corresponden a las épocas de la colonización, el reunirlos era tardado pero las autoridades Yaquis mencionaron que hasta no tener los papeles o una solución, el bloqueo continúa sin importar cuánto se puedan tardar en reunir los citados documentos.

Al mencionarles que el tema de la pandemia del coronavirus complicaba la situación, la etnia mencionó que no han recibido apoyos de parte del gobierno estatal para enfrentar la pandemia, y que a pesar de que los tienen abandonados, ellos siguen sanos por sí mismos.

En entrevista con TRIBUNA, el coordinador del INPI mencionó: “los hermanos Yaquis tienen reclamos ancestrales, desde la llegada de los Españoles ha habido una lucha fuerte por quitarles sus tierras y de ellos por defenderlas; sabemos que su territorio era enorme, casi 5 millones de hectáreas. Parece ser que varios de estos servicios que se están ocupando por el gobierno no tienen la documentación, el soporte que le haya garantizado a ellos el respeto a su territorio; el presidente ha dicho que reconoce estas injusticias y tiene la intención de hacer justicia”.

Aunque no considera que hay una división entre pueblos, explicó que los demás (los otros 7) ven que son temas “ancestrales” y van poco a poco, pero que en Loma de Guamúchil han tomado otras formas de hacerse escuchar “ellos quieren que sea más rápido, ellos dicen que todos los gobiernos les prometen y no hacen justicia; hay que decir que es muy amplia la problemática, hay mucha documentación y documentación que no está a la mano, hay que hacer toda una investigación”.

Me preocupa a mi el bloqueo y eso es lo que estamos atendiendo, ellos han pedido conocer la situación de la carretera y vamos a ver que se agilice, a hablar con SCT para que busquen los documentos y dicen que con eso levantan el bloqueo, esperamos regresar con la documentación en breve”.

Al término de la reunión, Sergio Estrella, confirmó que el bloqueo se mantiene, “ellos van a buscar la documentación necesaria para presentarla, nos queda un sabor amargo porque no había documentación todavía, algo que acredite o nos acredite el derecho de vía; habrá que ver si realmente hubo acuerdo por parte de la tribu”.

Llama al diálogo

El gobierno del estado de Sonora siempre ha estado atento a las necesidades de los habitantes de los pueblos de la etnia Yaqui, por lo que en el tema específico del bloqueo carretero que mantienen a la altura de Loma de Guamúchil, si bien sus peticiones corresponden al orden federal, se le ha apostado siempre al diálogo para evitar afectaciones a terceras personas, destacó Miguel Pompa Corella.

El secretario de Gobierno en la entidad indicó que la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ha sido siempre privilegiar el diálogo y continuar el trabajo coordinado sumando al estado a las mesas instaladas por el Gobierno Federal.

“Hago un llamado a nuestros hermanos yaquis a que aprovechemos las mesas que dejó instauradas el presidente de la República en su pasada visita, y que en ellas podamos sentarnos a dialogar quienes tengamos que hacerlo, no quiere decir que por tratarse de cuestiones que se están dando en el ámbito federal nosotros vamos a permanecer al margen de aportarle, en la medida que podamos como gobierno del estado, para resolver esta problemática, porque ahí se está afectando a terceros y a la ciudadanía en general”, puntualizó.

Estiman pérdidas millonarias

Aunque no se ha determinado el monto de las pérdidas económicas que ha ocasionado el bloqueo de la carretera se estima que son millones de pesos, expuso Jesús Nares Félix, presidente de la Canaco en la localidad.

"Ahora con la nueva normalidad, ha habido oportunidad de hacer otro tipo de negocios como es la entrega a domicilio o envíos por paquetería y al estar cerrada por un bloqueo carretero, ya no tenemos esa libertad de entrega, sobre todo por mensajería, porque los camiones de carga son los que atraviesan por esta complejidad”, declaró. Para las 6:30 de la tarde había más de 200 trailers detenidos por el bloqueo y era una fila de más de cinco kilómetros esperando a pasar.