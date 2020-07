Transportistas endurecen protestas en Cajeme; bloquean carretera México 15

Ciudad Obregón, Sonora.- A partir de las nueve horas, transportistas de Nayarit, Sonora, Sinaloa y Jalisco decidieron bloquear de forma parcial la carretera Federal México número 15 tramo, Ciudad Obregón – Navojoa de ambos lados; solo se dejó pasar al transporte vehicular, autobuses y ambulancia mientras que los transportes de carga se regresaban a su lugar de origen.

Ante la falta de respuesta por las autoridades federales, estatales y municipales los transportistas recrudecieron su postura. Alejandro Espinoza Balderrama, representante legal de los transportistas, explicó que desde las 20:00 horas hasta las 9:00 horas no había respuesta alguna de las autoridades.

Vamos a buscar la manera en la que no se afecte a la ciudadanía y que hagan contacto las autoridades federales", expresó Espinoza Balderrama.

Espinoza Balderrama explicó que tras mes y medio de haber hablado con las autoridades y hacer una petición por escrito para revisar su petición no tuvieron respuesta por lo que decidieron tomar la carretera. Por otra parte, señaló que las autoridades estatales están “ausentes” pues no han dado respuesta ni se ha visto un acercamiento:

Nadie quiere hacerse cargo de la injusticia que están cometiendo las autoridades municipales de Cajeme”.

Bastaron pocos minutos para que una gran fila de trailers, autos y hasta motos se aglomeraran en el lugar, las filas son de hasta 5 kilómetros y la espera es de hasta cuatro horas para poder salir del tramo que comprende un poco más del libramiento hasta la altura del cerro de la Virgen. Cabe señalar que las protestas están integradas por cuatro organizaciones: Indeco, Conatram, Amotac y Ultracasin.

El bloqueo es una medida de presión para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) intervenga en la solución del conflicto que, desde hace meses, enfrentan los transportistas con el Gobierno de Cajeme, esto ya que la autoridad se opone a que los transportistas pasen por la ciudad si no pagan un permiso para transitar por las calles Jalisco y Sufragio Efectivo.

Los inconformes manifestaron que de tener que quedarse varios días en el lugar, compañeros del estado de Jalisco los van a apoyar con un tráiler con víveres para aguantar los días que sean necesarios incluso en el lugar se instaló una cocina portátil en la que más tarde repartieron hot dogs.

Más tarde integrantes de la Fiscalía General de la República llegaron al lugar de los hechos para interrogar a los líderes manifestantes sobre el motivo por el que se decidió llevar a cabo el movimiento. Bajo este contexto, Carlos Hugo, integrante de Indeco, expresó:

Nosotros lo que estamos exigiendo es un tránsito sin peaje, un tránsito libre, que es lo que nos corresponde, no es un lujo, es nuestro derecho. Hemos tenido que llegar a hacer esto por la escasa respuesta que nos han dado las autoridades. Ellas nos han ofrecido algunas alternativas, pero ninguna incluye el libre tránsito”.

El manifestante detalló que al pasar por Ciudad Obregón se les multa por una cantidad de 7 mil pesos.

Nos ofrecieron pagar el libramiento, que también es caro. También se nos habló de pagar al municipio de Cajeme un permiso para poder pasar, que tiene un valor de aproximadamente 500 pesos, así como agarrar por el Valle del Yaqui para salir a Vícam, lo que tampoco es viable para el transporte de carga”.

SCT lo manda a municipio

El representante del Centro SCT-Sonora, Eduardo Pacheco, señaló que es responsabilidad de las autoridades municipales de Cajeme, quienes deben de atender y dar respuesta a las demandas que se presentan de parte de transportistas que les impiden su paso por dicha región del Estado.

En ese sentido, manifestó que la SCT en Sonora coadyuva en todo lo que está dentro de sus facultades, sobre esta situación, al igual que el bloqueo que se registra en la carretera federal número 15.

Añadió que el tema de los transportistas debe ser atendido de manera directa por el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, manifestó que de esa forma la SCT brindará las asesorías y coadyuva en destrabar las situaciones del sur del Estado.

Reunión sin muchos resultados

Recibí una llamada por parte de las autoridades, donde se nos invitaba a una reunión en el Palacio Municipal de Cajeme, para reunirnos con el presidente municipal. También nos informaron que viene Gobernación Federal. Nosotros consideramos que debería de estar la Secretaría de Transportes, pero esperamos que se le explique a Sergio Pablo Mariscal, durante la reunión, que un ayuntamiento como el de Cajeme no puede apropiarse de una carretera federal, como lo está haciendo. No puede seguir impidiéndonos el paso, ya que quienes conducimos camiones de carga pesada estamos facultados para transitar libremente”, explicó previamente, Alejandro Esparza, integrante de Indeco.

El silencio de Mariscal

Y tras el caos ocasionado durante más de 10 horas en uno de los accesos más importantes a la ciudad, el alcalde Sergio Pablo Mariscal no fijó ningún posicionamiento, ni dio ningún tipo de declaración como si los bloqueos no sucedieran. En redes sociales se limitó a decir que había atendido a un grupo de estudiantes cuando todos esperaban que atendiera a los transportistas.

Me dio gusto recibir al grupo de jóvenes que buscan nuestro apoyo para capacitarse en protocolos específicos e identificación de riesgos sanitarios, con el fin de coadyuvar en la reactivación del municipio, orientando a los negocios, escuelas e instituciones que las requieran”.

Horas más tarde transportistas confirmaron a TRIBUNA que se reunió Víctor Angulo, coordinador de Indeco en Sinaloa, con funcionarios menores entre ellos el de Obras públicas y el Oficial Mayor. Sin embargo, el presidente municipal no les atendió como lo esperaban.

Por otra parte, ni cámaras empresariales, organizaciones civiles, ni funcionarios de algún nivel de Gobierno manifestaron su postura por el hecho, incluso cuando la ciudad está siendo afectada por dos bloqueos carreteros.

Fue el regidor Rosendo Arrayales el único que buscó el diálogo con los transportistas para encontrar soluciones, "no fui invitado, pero me siento con la obligación moral porque soy el presidente de la Comisión de Transportes me tocó tratar el tema”.

La autoridad municipal debió de estar en los dos bloqueos, aunque sea competencia federal, pero se debe de escuchar a las partes que se está quejando o a la parte que está protestando porque son habitantes de este municipio reprueban la actitud de ellos”, lamentó Rosendo Arrayales la falta de capacidad.

Molesta a transportistas que Mariscal no dé la cara

Permanecemos con este plantón hasta que haya una respuesta por parte del municipio. Hace unos minutos nos comunicamos con Víctor Angulo, que forma parte de la comitiva que se reunió con las autoridades municipales. Nos dijo que ni siquiera se presentó el presidente municipal. Nos dijo que envió a otros funcionarios de otro nivel. Nosotros consideramos que, a partir de esto, es una burla, vemos una falta de seriedad y de disposición. No se presentó ni a dialogar", mencionó Avelino Guerrero, miembro de Indeco.

Estamos a la espera de hablar con estas personas para ver si convencemos el retiro de este plantón, pero seguimos hasta que haya respuestas. Buscamos que el presidente municipal entre en razón. Tengo un mensaje para los ciudadanos. Les ofrecemos una disculpa a la población el municipio de Cajeme, no esperábamos que esto se prolongara mucho tiempo. Desafortunadamente las molestias van a seguir, pero todo esto es en beneficio de todo el servicio de transporte nacional".

Central de autobuses se ve afectada

José Omar Serna Córdova, director de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón, informó sobre retrasos en las líneas de autobuses debido a los bloqueos presentes en el municipio, en el sur por los transportistas de carga y al norte por la etnia Yaqui.

Esta problemática afecta también a los transportistas de pasajeros, quienes vienen saliendo de una situación grave por las condiciones conocidas ante el Covid, pero el trabajo continúa por lo que, a pesar de los retrasos, continuamos haciendo lo posible en favor de los usuarios”, informó el funcionario.

Así mismo indicó que para los destinos al norte del municipio se utiliza la ruta por la calle 200 y Kino, tomando por Providencia para salir por Bácum, esto para disminuir los tiempos, añadió que se ha puesto en comunicación con autoridades del municipio vecino para solicitar facilidades en el paso de las unidades.

Tenemos retrasos en las rutas que utilizan la salida sur, de 2 a 3 horas, mientras tanto en las que cruzan la salida norte la demora es de 10 minutos a 1 hora, al contar con una vía alterna”, explicó Serna Córdova.

Hasta el cierre de la edición transportistas liberaron el paso de ambos carriles a las 20:30 horas y explicaron que seguían en otra reunión para ver que procedía.