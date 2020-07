Yaquis no ceden; sigue tomada carretera y las vías del ferrocarril

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que las autoridades tradicionales de Loma de Guamúchil tuvieron un diálogo con autoridades de los tres niveles de Gobierno ante sus reclamos por los megaproyectos que pasan por sus tierras, no se llegó a ningún acuerdo por lo que continuarán los bloqueos parciales en la carretera Federal México 15 y en las vías del ferrocarril a la altura del pueblo de Hornos.

Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), agradeció a los gobernadores de los pueblos Yaquis la intención de abrir mesas de diálogo, “les pido que nos den un voto de confianza”.

Por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el jurídico Raúl García Leyva entregó documentos que corresponden a escrituras de 1952 y tras más de dos horas de analizar dichos documentos, representantes de la tribu señalaron que no despejan ninguna duda sobre quién, cuándo, por qué y cómo se habían autorizado proyectos como los de las vías del ferrocarril que atraviesan actualmente por su territorio.

Y a pesar de estar de acuerdo con las mesas de diálogo Guillermo Valdez Castillo, el gobernador Primero de la Loma de Guamúchil dejó en claro que a ellos, como etnia, no se les iba a humillar y mucho menos a amenazar, haciendo referencia a que el INPI señaló que les quitaría los apoyos de vivienda de continuar con los bloqueos, “vamos a buscarle por la buena o por la mala, si nos pueden ayudar, ayúdenos, si no, pues bueno nosotros vamos a defender nuestra tierra”.

También hicieron de conocimiento de las autoridades que existía una demanda que los amenazaba, “hicieron una demanda y viene la fiscalía a molestarnos, nosotros no cortamos la fibra óptica porque ustedes lo pidieron, cumplimos, ahora ustedes cumplan”.

Tras que las autoridades les pidieran en distintas ocasiones retirar la toma carretera y los diferentes bloqueos que tienen, la etnia se negó. Si bien aceptó entrar en las mesas de diálogo pero concluyeron que los bloqueos continuarán hasta que las autoridades les presenten los documentos de quienes autorizaron los megaproyectos y cuáles son los beneficios para ellos.

Por otra parte acordaron que se establecerán distintas mesas de diálogo con las empresas TELMEX, Ferromex, CFE y demás que pasen por el territorio Yaqui. Sergio Estrella, secretario de la Guardia Tradicional del pueblo de Cócorit, afirmó que “esta lucha sigue hasta no conseguir algo concreto, hasta no ver el beneficio para la tribu; la documentación que nos presentaron no nos afirma nada”. Cabe señalar que el bloqueo carretero es parcial y está condicionado al pago de cuotas a través de “boteos” en Vícam y Loma de Guamúchil

Tema acuaférico

Tomás Rojo Valencia, vocero de la etnia Yaqui, mencionó que respecto al tema del acuaférico era una salida coyuntural, “lo que no se resuelve y sí es una realidad, es el trasvase ilegal de agua del Acueducto Independencia. Nosotros no estamos perdiendo de vista la operación ilegal del Acueducto, el Acuaférico es una intención virtual prácticamente y el trasvase es una cuestión de hecho, de impacto ambiental”.