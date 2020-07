Cajeme: Promoción a esposa del alcalde, sería uso indebido de recursos públicos

Ciudad Obregón, Sonora.- Uso indebido de recursos públicos, posible acto anticipado de campaña y delito de peculado, podrían ser algunas faltas a la ley derivadas de la promoción que la radiodifusora local ‘La Voz de Cajeme’, creada por el Ayuntamiento, ha dado a la esposa del alcalde.

Fue el pasado 3 de julio cuando dicha emisora difundió contenido escrito y audiovisual para dar promoción de forma directa a Margarita Vélez de la Rocha como candidata a la alcaldía.

En un artículo publicado a través del Facebook titulado ‘¿Y por qué no?’, el medio hace referencia a que la esposa del alcalde es la mejor opción para ser la próxima presidenta municipal.

“En cuanto a los méritos de la Presidenta del Voluntariado del DIF están a la vista de todos. Las acciones programáticas del DIF han sido rebasadas con mucho por el empuje, el coraje, las estrategias, la visión y el compromiso firme de que los beneficios de las acciones del DIF alcancen a más familias.

Solamente se hace referencia a estos programas, aunque hay muchos más. Sin duda, sus méritos se elevan si hiciéramos un recuento más detallado. Lo que se apunta en líneas arriba, los ciudadanos lo han visto y dan fe de los resultados del trabajo de la Presidenta del Voluntariado”, señala la publicación de ‘La Voz de Cajeme’.

También, durante ese día en una de los en vivos de ‘La Voz de Cajeme’, se incluyó en el segmento ‘La Voz Editorial’ a David Valladares, encargado del contenido del programa, quien dio lectura a ‘¿Y por qué no?’ mientras que de fondo aparecía una imagen de Margarita Vélez de la Rocha.

¿Qué es ‘La Voz de Cajeme’?

El pasado 14 de Febrero de 2020, el Ayuntamiento puso en marcha el proyecto de radio digital La Voz de Cajeme, “cuyo propósito es brindar servicio público, sin fines de lucro”, se mencionó en el comunicado.

Fue la directora de Comunicación Social, Armenia Troncoso Almada quien indicó que ‘La Voz de Cajeme’ “generará procesos de comunicación popular, libre de posturas ideológicas, corrientes partidistas y credos, donde el genuino interés sea involucrar a los diversos sectores de la sociedad a construir contenidos y propuestas que eleven el nivel de pensamiento crítico sin falsear o distorsionar la realidad”.

Cabe señalar que la conducción de los contenidos programáticos de la radio La Voz de Cajeme, están a cargo de José Ángel López León, Patricia Tánori y Alberto Araujo.

Uso indebido de los recursos

El abogado Oscar González Ulloa, exdirector de Asuntos de Gobierno del Ayuntamiento de Cajeme, explicó que esta acción es un uso indebido de recursos públicos, ya que se está utilizando una plataforma oficial y Margarita Vélez de la Rocha, actualmente es una servidora pública al estar al frente de la presidencia del DIF municipal.

“Existen varias irregularidades tanto administrativas como electorales, las cuales podrían costarle su registro como candidata a un puesto de elección en caso de querer postularse”, expresó el abogado.

González Ulloa añadió que a la par, la persona encargada del contenido en el medio oficial que publicó el artículo, incurre en el delito de peculado, el cual se persigue de oficio, pero cualquier persona puede presentar una denuncia, pero en opinión del jurista la obligación recae en los regidores, ya que es parte de sus atribuciones vigilar el legal funcionamiento de los órganos del Ayuntamiento.

“En caso de existir denuncia se deberá presentar en la Fiscalía General de Justicia del Estado como ante el órgano de control interno del municipio, es decir la Contraloría. Actualmente el contralor debe ya estar enterado de esta falta, y debería actuar por oficio, no se ocupa una denuncia, pero para una mayor seguridad de que lo tiene que hacer, los encargados de vigilar las acciones del gobierno, así como la propia ciudadanía deben de realizar la acusación”, finalizó.

Investigan el tema

Por su parte, José Guerra Beltrán, Contralor Municipal, mencionó que no existe de momento ninguna denuncia y que el asunto está en evaluación para ver si procede o no, “no tenemos conocimiento más que únicamente por los medios de comunicación, no tenemos una denuncia”.

Se habló precisamente de la Fiscalía para Delitos Electorales, porque son situaciones diferentes en el sentido de que puede haber funcionarios del ayuntamiento estén involucrados pero en el caso específico de la señora Margarita ella no es funcionaria del ayuntamiento”.



Guerra Beltrán mencionó que se deben de separar los hechos de los supuestos y sostuvo que es importante partir de la presunción de inocencia.

No podemos dejarnos llevar por las apreciaciones y publicaciones de los medios masivos de comunicación, ya que nosotros tenemos que partir aunque a veces a las personas que denuncian no les gusta, estamos obligados a partir de la presunción de inocencia”, dijo.



¿Qué dice la Ley?

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y con base en el Artículo 134 Constitucional: “La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos deberá de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, precisando que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.