Regidores de Cajeme interponen denuncia y llevan a comisiones caso Margarita

Ciudad Obregón, Sonora.- El regidor panista Rafael Delgadillo Barbosa, acompañado por el presidente de su partido, Alberto Carlos Castro Franco, presentó una denuncia formal dirigida al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, José Leovigildo Guerra Beltrán, así como a la Dirección de Comunicación Social.



A través de este oficio, el regidor solicita se abra una carpeta de investigación a quien corresponda, se investigue a quien administra la plataforma ‘La Voz de Cajeme’ y conocer si es un objetivo del medio citado el promover a funcionarios públicos.



Así mismo, se indague si existió autorización o instrucciones por parte de Margarita Vélez para realizar esta difusión, solicitando además un escrito de lo manifestado textualmente de lo que declare.



Del mismo modo, se reclama rastrear los motivos e implicados en esta difusión, cuantificando además el monto invertido en personal, tiempo, edición, difusión entre otros, así como lo relativo al marco normativo en lo jurídico, administrativo, penal y electoral, por el posible uso indebido de recursos públicos y falta a la ley de responsabilidades de los servidores públicos.



Rosendo Arrayales Terán, regidor por el PT, calificó como favorable la denuncia, esto a fin de deslindar responsabilidades de los implicados y se aclare el accionar de este medio digital, y añadió que no se debería llegar a estas instancias si el contralor estuviera comprometido con la sanción a la corrupción, combatir la impunidad, corregir lo que se hace mal, y que por oficio debería de actuar.



Arrayales Terán indicó además la intención de llevar el caso a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, a fin de poder supervisar los avances realizados por el contralor, además que en estas mesas de trabajo los regidores pueden proponer o aprobar líneas de investigación sin necesidad de esperar el reporte trimestral del funcionario para conocer lo realizado.



Por su parte, la regidora por Movimiento Ciudadano Graciela Armenta Ávalos, presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, indicó que se llevará el asunto a esta instancia debido a las dudas en el actuar del contralor, esto por los pobres resultados e inconsistencias que ha tenido Guerra Beltrán.

Venimos viendo que el contralor, cuando debe de hacer un seguimiento por oficio no lo hace, como ejemplo está el tema de Efraín, la persona que fue golpeada en celdas y posteriormente falleció, que tanto le hemos hecho hincapié en la Comisión, a la cual el contralor argumenta que al no existir una denuncia no puede ir abriendo expedientes a cuanta noticia o rumor sale en algún medio, pero cuando un compañero regidor realizó una pinta de banquetas, abrió una línea de investigación basándose en una nota de un medio de comunicación”, explicó la regidora.