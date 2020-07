Trabajadores de maquiladora en Ciudad Obregón se manifiestan; piden trabajar

Ciudad Obregón, Sonora.- Más de 30 empleados llegaron a las instalaciones para reclamar que no les han llamado para trabajar aún y cuando siguen contratados, situación que no les favorece pues no les están pagando. Afirman que son muy pocos los empleados a los que la fábrica les habló para que regresaran a funciones mientras a que otros solo los tienen en espera.

Nos juntamos porque tenemos más de tres meses sin trabajar, de los cuales nomás nos pagó un mes la empresa, sabemos que está trabajando la empresa en el turno del día, nosotros somos de la noche, y pues necesidades hay muchas y la empresa no se hace responsable de nosotros, o nos das trabajo o nos líquidas”.

La situación los tiene contra la pared pues al tenerlos esperando tampoco pueden buscar empleo por otra parte. Elizabeth Valencia, líder sindical del turno matutino, explicó que se tienen tres meses sin laborar, por lo que se les dio el dinero de su ahorro de diciembre y vacaciones, sin embargo ya no hay dinero y para esta semana el Infonavit les va a empezar a descontar.

“La postura de la empresa es que tienen el 45% de permiso para laborar y se nos prometió que nos iban a estar rotando, lo que pedimos es que abran el turno de la noche y a la gente que está descansando se nos pague el salario mínimo, pero si no nos necesitan que nos liquiden para buscar trabajo por otra parte”.