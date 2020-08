Aprueban Ayuntamiento de Cajeme protocolo para prevenir acoso sexual

Ciudad Obregón, Sonora.- Por unanimidad de votos el Pleno del Cabildo aprobó la propuesta de protocolo para la prevención, atención y seguimiento del hostigamiento y acoso sexual en el Ayuntamiento de Cajeme.

Esta propuesta surge ya que meses atrás se dieron casos donde asistentes y secretarias de Palacio Municipal denunciaron haber sido molestadas por algunos compañeros. Cabe señalar que Cajeme es el primer municipio de todo el estado en aprobar un protocolo que vaya encaminado a dar solución a este tipo de problemas.

¿Qué sigue?

Al aprobarse este pasará al Instituto Cajemense de la Mujer (ICM) para que se haga la formación de un comité para la prevención y atención del hostigamiento sexual y acoso sexual para impulsar. El comité tendrá como funciones impulsar y ejecutar actividades encaminadas a detectar oportunamente los actos, también trabajará en dar acompañamiento a aquellos que presenten quejas.

Alma Aurora Preciado Bracamontes, regidora y presidenta de comisión de la mujer y asistencia social, señaló que el tema se ha estado trabajando por más de 8 meses en diferentes mesas de trabajo y en acompañamiento con el colectivo por la Educación, Democracia y Género. “Corresponde a nuestro trabajo como personas que estamos dedicadas a generar políticas públicas a que este protocolo se lleve a cabo de acuerdo a nuestras necesidades a las instancias que tiene el municipio y Ayuntamiento y con las personas idóneas para que se puedan realizar con efectividad cada una de las acciones”.

La regidora comentó que de principio el protocolo empezará por el Ayuntamiento pero esperan que en una siguiente etapa se trabaje con él en escuelas, en industrias y empresas.

Piden incluir violencia política

Por su parte, la regidora morenista, Rocío Lauterio Araujo, pidió incluir el tema de acoso y la violencia política más el tema de la seguridad social para mujeres que laboran el Ayuntamiento. Aunque no fue incluido en el protocolo se estableció que tanto la Comisión de la Mujer y Gobernación darán seguimiento al tema para ser presentado en otro protocolo. Asimismo Rosendo Arrayales Terán, regidor por el Partido del Trabajo, solicitó trabajar en los temas pendientes de acoso que existen. Señaló que se sabe que durante la administración pasada existió una denuncia por acoso en el Departamento de Bomberos y aunque se presentó una denuncia no fueron atendidos en su momento y durante esta administración no se ha podido lograr nada por la falta de pruebas.

Contemplan sanciones

Dentro de este protocolo se incluye también la ruta legal para sancionar por tres vías legales (materia administrativa, materia penal, material laboral) dependiendo del tipo de conductas.

Aprueban a lo rápido finanzas municipales

Durante la sesión extraordinaria se trató el tema de las finanzas públicas municipales, del punto 4 al 12 se incluyó lo referente al Clasificador por Objeto de Gasto, ampliación al Presupuesto de Ingresos Municipales por remanente del ejercicio 2019, ampliación al Presupuesto de Egresos Municipales por remanente del ejercicio 2019 así como la ampliación de ambos por convenios y otras modificaciones.

Y aunque fue una votación apresurada, varios regidores hicieron ver su descontento al votar en contra. Rafael Delgadillo Barbosa, regidor por el PAN, señaló que, “vemos que la situación municipal en gasto sobre todo ha venido excediéndose en relación a lo presupuestado, por ejemplo ya en este trimestre el municipio tiene 30 millones más de compromisos de pasivos que como venía marchando en marzo”. “Si estamos votando en contra es porque queremos recomendar que sigan cuidando el gasto y que se hagan inversiones más inteligentes”.