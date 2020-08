SEP 'simula' inclusión; educación especial es la más relegada de todo el país

Ciudad Obregón, Sonora.- “Nos plantean un país y una realidad que solo existe en la cabeza del secretario de Educación Pública (Esteban Moctezuma), pero mientras vamos a seguir teniendo estrategias que no den respuesta a las necesidades reales de la población”, sentenció Sabina Itzel Hermida Carrillo, del Colectivo Educación Especial Hoy.

La activista señaló que el rezago en materia de educación para personas con discapacidad no solo existe en Cajeme sino en todo México. En entrevista para TRIBUNA Hermida Carrillo habló sobre la falta de estrategias por parte de las autoridades educativas y la problemática que esto ocasiona.

SEP no está interesada

Cuando se toca el tema de la educación especial, el secretario de Educación siempre habla del hecho de que haya libros de texto en Braille, macrotipo o de que las clases se transmitan por televisión y para ellos eso quiere decir que nuestro sistema educativo es incluyente o es equitativo, pero en realidad no es así”.

Hermida Carrillo consideró que no es que la SEP no tenga los recursos para desarrollar posibles soluciones sino que más bien es la falta de interés, “no es que el país no tenga recursos, es una cuestión de voluntad”.

Comentó que ellos como colectivo mandaron una carta al secretario, donde le expusieron sus inquietudes y propuestas encaminadas a mejorar la atención que reciben las personas con discapacidad durante la pandemia, “recibimos una respuesta de la SEP donde lo que se nos decía es lo de los libros y el sitio web y por ello ya son incluyes”.

Simulan inclusión

Una de las estrategias desarrolladas por la Secretaría fue la creación de un sitio web llamado ‘Aprende en Casa’ con una sección para educación especial donde se incluyeron algunas actividades para personas con discapacidad; sin embargo, el problema radica en que estas no fueron revisadas ni construidas con la misma comunidad.

Por otra parte, les han llegado muchas quejas de padres que tienen hijos con síndrome de Down o discapacidad intelectual que dicen que las actividades de la televisión o en el sitio web no están pensadas para sus hijos.

Lo que construyeron con participación de organizaciones de la sociedad civil, con iniciativa privada; es decir con gente que no conoce la realidad que se vive dentro de las escuelas, gente que a lo mejor son organizaciones como Teletón, y es un centro de rehabilitación, pero no se está recuperando la experiencia y la necesidad de los maestros ni de los alumnos que asisten a las escuelas públicas, son estrategia paliativas, que no resuelven el problema pero le sirven a la SEP para justificar”.

Para la experta, es necesario abrir mesas de diálogo con padres, maestros de educación especial, maestros discapacitados y alumnos, que son quienes de verdad conocen el problema. Entre las estrategias que plantean a la SEP se encuentran: materiales en formatos accesibles, más allá del Braille y macrotipo; estrategias específicas para alumnos con discapacidad intelectual, que maestros y alumnos estén involucrados y no priorizar el currículum oficial sino el fortalecimiento de los alumnos.

SEP también ha olvidado a maestros

Pero el problema no solo queda ahí, los educadores también han sido olvidados, en especial aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, “¿Cómo va a hacerle el maestro ciego para dar clases a distancia? eso ni les ha pasado por la mente”. Hermida Carrillo, aseveró que se ha tomado la figura del maestro como algo no humano que solo está ahí para acatar órdenes sin ser tomado en cuenta.

Sumado a esto la deserción que se espera al regresar a aulas incrementará significativamente, “hay que estar conscientes de que hay una crisis económica y el Gobierno no puede esperar que el papá asuma el papel del maestro porque el padre de familia no tiene la formación”. “Hay una necedad por cumplir con la estadística de alumnos que supuestamente pasaron y concretaron el ciclo escolar pero todo es una simulación. Se necesitan mesas de diálogo y trabajo con maestros con discapacidad y maestros de educación especial, con familias y alumnos que viven las realidades”.