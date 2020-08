Otra reunión que fracasa entre INPI y Yaquis; 79 mil libros están detenidos por bloqueo

Ciudad Obregón, Sonora.- Mesas de diálogo sin resultados, nulos acuerdos y reclamos a los tres niveles de Gobierno fue lo que se vivió en la reunión que sostuvo la etnia Yaqui de Vícam con las autoridades federales de Gobernación, el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Como crónica de un fracaso anunciado, los representantes de las diferentes dependencias que asistieron a la reunión inmediatamente recibieron un "no" por parte de los Yaquis; la etnia señaló que la reunión no era con ellos y que las figuras que debieron estar presentes son la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens y Adelfo Regino Montes, titular del INPI.

Adelfo no llegó

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado en su conferencia de prensa mañanera que Adelfo Regino Montes, titular del INPI, estaría presente en la reunión, esto no fue así.

Va ir con ellos Adelfo Regino. Hoy va estar allá, es mi representante. Tiene mandato, es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, es mi suplente en la Comisión que se creó para atender las demandas de los pueblos yaquis, yo soy el presidente de esa Comisión. Sus decisiones tienen mi respaldo, con él pueden llegar a cualquier acuerdo. Que no se dejen engañar y manipular por nadie”, dijo López Obrador. Sin embargo, Regino Montes no pudo alcanzar el vuelo.

Muchas mesas de diálogo, pocos acuerdos

Al ser invitados (los representantes) a sentarse en la ramada escucharon rápidamente un “no hay acuerdos, quien debió de estar aquí es la gobernadora, Sara Valle y Adelfo, tu no Hugo (Hugo Aguilar Ortiz, coordinador de Derechos Indígenas del INPI).

Queríamos llevar un acuerdo bien, pero con todas las partes que solucionan el problema, no que nos dejen a medias, como todo el tiempo. El gobierno federal la vez pasada bajó a donde quiso, pero también con las personas que quiso, porque había un cerco que delimitaba la entrada y ahí solo entró el amigo del amigo. Nosotros los arreglos no los hacemos a puerta cerrada en una oficina con aire, ni con cafecito ni galletas. Los hacemos aquí, enfrente de toda la gente para que los acuerdos queden plasmados no tanto en un papel sino en la memoria de las personas”, señaló Imuris Buitimea Valdez, secretario de Vícam.



Por su parte, Aguilar Ortiz señaló a la etnia que toda la comitiva de representantes que los visitaban estaba lista y preparada para empezar a trabajar acuerdos. “Les queremos ofrecer a ustedes que ya que estamos aquí, que avancemos con mesas de diálogo de varios días, generar los espacios con gobierno del estado, podemos consultar a la gobernadora y si no viene hacemos una comisión y la visitamos igual a la presidenta. El INPI tiene la encomienda de atenderles, de hacer un canal de trabajo para resolverles. Son Yaquis y van a estar en ese plan del presidente”.

Imploran levantar bloqueo en vías

“Se los ofrecemos de todo corazón y con buena fe, queremos dialogar, queremos resolver, queremos atender a todos los Yaquis”. El coordinador de los Derechos Indígenas expuso que existe la preocupación por parte del Gobierno Federal puesto que los vagones varados en Navojoa y Obregón contienen libros de texto de primaria, “si nos hacen el favor de aunque sea liberar unas horas para que pasen los libros, hay también cloro almacenado que nos dicen que es riesgoso que esté mucho tiempo. Lo decimos de buena fe, para que ustedes los consideren”, explicó Hugo Aguilar Ortiz.

A esta petición se sumó personal de la Secretaría de Gobernación que imploró a la etnia levantar el bloqueo para que pasaran los más de 79 mil libros de texto gratuito con destino a escuelas primarias de Hermosillo. Sin embargo, la etnia señaló que sería algo que primero tendrían que consensuar entre ellos y ver si es posible.

“Gobernadora si tiene tiempo de hacerse la manicura”

Para terminar la reunión, Imuris Buitimea Valdez señaló estar agradecidos por el primer acercamiento pero no satisfechos. “Como les digo los personajes son personajes, y hay que verlos para poder verlos a los ojos y decir ‘ahí estamos’. Nos falta la presidenta (Sara Valle) que es una plática larga con ella y la gobernadora. Ya mañana veremos si hay una fecha o algo. Esperamos a la brevedad, porque nosotros gracias a Dios tenemos todo el tiempo del mundo y podemos esperar que la gobernadora abra un espacio en su agenda y se venga”.

Yo sé que no pueden meterse a la agenda de la gobernadora, pero también ella debe de ver por su gente y decir dejo de irme a hacer el manicure y voy a ir allá a ver que onda, de que tiene tiempo tiene tiempo, porque ahorita con la pandemia no sale a ningún lado. Díganle ustedes ‘gobernadora, echáme la mano’, porque si no se mueve no se mueve nada”.

Sin soluciones

Al preguntarle a René Tellez Castro, director General de Gobierno del Estado, sobre la ausencia de la gobernadora en las reuniones, explicó que fue una reunión que salió el viernes a último momento, pero que la mandataria siempre está presente y en sintonía. Aseveró que pudiera ser que se reúna con los Yaquis a pesar de ser temas de carácter federal pero todo dependerá de la agenda.

Por su parte, Buitimea Valdez aseveró que de entrada se concretó el acercamiento con el Gobierno Federal, pero esperaran a que las demás autoridades se den el tiempo, “hay una petición de abrir las vías por unos libros de texto, pero no me manejo yo solo tengo una autoridad, y necesitan consensuar. Te preocupas por un cloro, pero tienes el gasoducto a todo lo que da que es doblemente dañino, no estamos cerrados a la razón y dicen ‘los libros de texto’ perfecto pero sabemos que todo va a ser en línea”. Dejando ver así que no hay fecha para levantar el bloqueo.

Aguilar Ortiz finalizó diciendo que todos los planteamientos de la etnia van a entrar en el Plan de Justicia, el cual ya fue firmado, “se trata de hacer el esfuerzo, nosotros vamos a hacer la gestión con la gobernadora, esperemos pues que lo saquemos en coordinación”.