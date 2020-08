Una reunión más de fracaso para el Gobierno Federal; siguen los bloqueos de yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- Con las manos vacías se fue una vez más la comisión de autoridades federales asignadas para resolver los bloqueos que mantiene la etnia Yaqui de Vícam Switch.

Tras haber acordado reunirse el día de ayer a las 4 de la tarde, funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría del Bienestar y Gobierno del Estado, llegaron a la cita con casi dos horas de retraso lo que provocó molestia entre el grupo de yaquis con quien se pretendía dialogar y llegar a un acuerdo para liberar las vías del ferrocarril.

Por más de dos horas los funcionarios estuvieron parados en el sol esperando poder entrar a la ramada; una vez que ingresaron, la etnia les quitó el derecho de sentarse con ellos y así, de pie, trataron de negociar algún avance, pero no pudieron lograrlo.

"Queremos disculparnos por el retraso, hoy se trataba de recibir y conocer cada una de sus peticiones para entablar posteriormente una mesa de diálogo ", señaló Agustín Goicoechea, representante de la Secretaría de Gobernación.

Aunque los funcionarios les solicitaron sus peticiones, los representantes de la etnia de Vícam Switch acordaron trabajar hasta mañana a las 12; tras una hora de reunión fallida nuevamente la comisión se fue con las manos vacías.

Hugo Aguilar, coordinador del INPI, reconoció que no hubo ningún avance. "Esperábamos recibir las peticiones de quienes se están manifestando, pero no se obtuvo nada. Será hasta mañana". Explicó que a pesar del nulo avance, ellos están abiertos al diálogo.

Por su parte, Rosa María Mancha Ornelas, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que no se trata de ver si el problema está vigente o no, sino cortar de tajo, “no nada más tienen que ver las autoridades Yaquis, ni las Federales; yo creo que también la gobernadora tiene que tomar cartas en el asunto y ellos deben de estar aquí presentes. Al momento de no estar aquí ni la presidenta (Sara Valle), ni la gobernadora, yo sé que la están solicitando, yo creo que necesitamos que esté aquí”.

En Vícam pueblo avanzan

En reunión con representantes de los ocho pueblos Yaquis y Adelfo Regino, titular del INPI, se avanzó en el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.

Ahí se informó que estaremos dialogando con los inconformes. Era necesario informar porque comenzaba a haber comentarios que habíamos abandonado la mesa de diálogo con ellos. La idea es atender a todos", señaló Hugo Aguilar. "Y estuvieron de acuerdo en que entablemos el diálogo con los manifestantes", expuso.

De esta forma tanto los bloqueos carreteros como los de las vías de ferrocarril seguirán, esto acumula más de 16 días de protestas.