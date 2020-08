Industria ferroviaria pendería de un "acto de buena fe"; yaquis podrían liberar vías del tren

Ciudad Obregón, Sonora.- En una reunión maratónica las autoridades de la etnia Yaqui de Vícam Switch expusieron sus necesidades primordiales a la comisión de autoridades federales asignadas a resolver el tema. La autonomía, el agua y la tierra, fueron los principales puntos que la etnia señaló a las autoridades para resolver de forma urgente.

Exponen sus puntos

Se comenzó mostrando el decreto del 30 de septiembre de 1940 del presidente Lázaro Cárdenas donde se restituye y titula el territorio de la tribu. También se tocó el tema del agua, señalando que no era posible que localidades como Guaymas o Empalme sí tenían agua y ellos no y que era crítico resolver el abasto puesto que no se cuenta con el servicio y necesitan hacer un hoyo en la tierra para poder acceder al vital líquido. En cuanto a la autonomía, la etnia señaló que era necesario entablar una plática de “gobierno a gobierno” puesto que ellos se rigen por sus usos y costumbres, siendo de tal forma necesario que no se quiera pasar por encima de ellos.

Imurís Buitimea Valdez, secretario de Vícam Switch, expuso que lo rescatable de la reunión es el avance en cuanto al diálogo, “se quedan pendientes las mesas de trabajo, ellos regresan el 10 de septiembre y mañana van a firmar la minuta de la reunión, se habla de valorar el esquema de agua, los apoyos que se nos van a empezar a brindar como becas y viviendas; ya es una ganancia, porque no nos estaban tomando en cuenta pero ellos hicieron el compromiso de tomarnos en cuenta”.

Industria ferroviaria depende de un acto de buena fe

Para finalizar la reunión, Agustín Goicoechea, representante de la Secretaría de Gobernación, pidió a la etnia un "acto de buena fe", al explicar que no era necesario mantener el bloqueo en la vía del ferrocarril puesto que ya se había entablado un diálogo y que sus inquietudes serán respondidas. "Venimos a escuchar a la gente que lleva cientos de años defendiendo sus derechos, el chiste es saber canalizar sus peticiones históricas", afirmó.

Al preguntarle sobre el límite que se tendría al no resolver el bloqueo, Goicochea, explicó que, "nuestro mayor límite es hasta que se nos agote el diálogo. Yo soy muy positivo a que mañana a las 12 del día y a esa hora ya fijamos un mensaje con nuestra posición al respecto".

Por su parte, Hugo Aguilar, coordinador nacional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, aseveró que le corresponderá a la etnia decidir si levantan o no el bloqueo, "nosotros estamos con toda la disposición como les dije de atender la problemática, hemos accedido, es parte del Plan de Justicia pero como les dijimos, necesitamos una muestra de buena voluntad, no se requieren de ese tipo; de acciones. Queremos que haya muestras de corresponsabilidad".

Ante esto, Buitimea Valdez, explicó que "por bastantes años hemos estado en lucha, ¿por qué? Porque por actos de buena fe no se llega nunca a los apoyos, por ejemplo con el Ayuntamiento de Guaymas, el pueblo de Belem estaba pidiendo desde el 20 de febrero, le dijeron que sí y firmaron papeles. Pero no se llevó a cabo nada, les pides un acto de buena fe, a Guaymas le hicimos un acto de buena fe de mandarles el agua y van 7 meses y nada".

Empresarios son ahorcados por bloqueo

Como testimonio sobre las afectaciones que está provocando los más de 17 días días de bloqueo en las vías del ferrocarril a la altura de Vícam, el empresario Francisco Javier Vera Lima, presidente de V Modal, expuso que las afectaciones a su empresa han sido millonarias.

Dentro del material varado se encuentran; 120 contenedores atorados en la línea con alrededor de 90 millones de pesos en mercancía de la industria de bienes de consumo, detergentes, jabones, bebidas gasificadas y no gasificadas, muebles, materias primas de la industria de los envases desechables, envases desechables, artículos para el hogar, línea blanca, electrónica, pisos, etc.

“Además de mercancía de producto perecedero con valor de más de 20 millones de pesos a punto de expirar su fecha de caducidad. Más aproximadamente 800 contenedores no movilizados en estas 2 semanas, carga que se tuvo que ir vía carretera pagando un 40 por ciento más de costo que vía Intermodal Ferroviario”.

Verá Lima, explica que las afectaciones en toda la industria son muy similares. Y fueron las mismas cuando se tuvo el primer bloqueo en Loma de Guamúchil. Ha sido a través de cámaras y asociaciones como Concamin que se ha mantenido comunicación con el Gobierno Federal.

Como un exhorto para las autoridades, el empresario, pidió que primero que nada que hagan respetar la ley y el Estado de Derecho, “las vías del tren son vías federales de comunicación y su bloqueo es delito federal. Las reclamaciones de la Etnia son justas, necesarias o conforme a derecho que se manifiesten si afectar a terceros, es bien simple, como dijo Benito Juarez, ‘El derecho al respeto ajeno es la paz’”.