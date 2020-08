Día del Bombero: Pandemia no limita a Bomberos de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.-Con motivo del Día de Bomberos, hoy 22 de agosto, el patronato, habla en exclusiva para TRIBUNA sobre el cómo les ha afectado la pandemia por el Covid-19, pero también de cómo supieron darle la vuelta y a pesar de todo seguir prestando un gran servicio a la comunidad.

Con 83 elementos repartidos en las cinco estaciones, más la central, Bomberos de Cajeme es uno de los mejores departamentos a nivel noroeste y nacional, pues han sabido llevar su preparación a los mejores niveles.

Covid-19 los golpeó como a todos

Carlos Ibarra Beltrán, presidente del patronato de Bomberos, explicó que la situación en el flujo de ingresos como en todas las empresas, industrias y dependencias, fue mermada a causa del coronavirus.

El departamento sobrevive en base a los donativos que aparecen en el recibo de Oomapasc, el emplacamiento, las inspecciones, y de donativos de personas altruistas de carácter anónimo. Pero a quién vamos a inspeccionar si la mayoría de los negocios están cerrados y ya tienen más de 5 meses, Oomapasc si ingresa, pero en el caso generalizado tampoco la gente tiene dinero como para pagar el recibo y disminuye. No, no hay muchos recursos, sin embargo, gracias al buen manejo del personal se ha logrado que no falte absolutamente nada y no nos ha faltado para tener combustible, refacciones y todo el equipo en perfectas condiciones”.

Ibarra Beltrán, explicó que en cuanto al gasto corriente se hicieron ajustes, “hemos sometido a juicio cuáles son las necesidades prioritarias de las compañías, yo siempre estoy preguntando qué es lo que realmente necesitábamos”. También señaló que la pandemia le ha imposibilitado de buscar más recursos por la misma situación económica, pero en cuanto la situación mejore comenzará con las gestiones para conseguir una o dos ambulancias y otra extintora.

Carlos Ibarra Beltrán, presidente del patronato de Bomberos

Por otra parte el presidente del patronato destacó que durante la pandemia las donaciones hechas por distintos actores públicos como Anabel Acosta y Club Yaquis o Arquim, han ayudado mucho en la operatividad del día a día, pues los donativos en especie fueron protección y equipo elemental en contra de la pandemia.

Sin casos de Covid

Respecto al tema del coronavirus, Bomberos de Cajeme a diferencia de Guaymas, Hermosillo y Nogales no se ha visto afectado en lo que a salud respecta; puesto que hasta el momento no se tienen casos positivos de Covid-19 en el departamento. “Desde el principio pusimos unas medidas muy estrictas, cero visitas, solo los elementos, directivos y personal, pero todos bajo las estrictas medidas de seguridad, y todas esas medidas han hecho que no tengamos contagios ni decesos”.

Día del Bombero: Pandemia no limita a Bomberos de Cajeme

Destacó que fueron los primeros en adquirir un túnel sanitizante con el fin de contar con mejore protocolos de seguridad. No se ha tenido un solo caso positivo de coronavirus, solo se tuvieron dos personas sospechosas que fueron apartados, “no vamos a permitir que un elemento que sea sospechoso penetre al departamento con Covid-19 me hecha a perder a todos los elementos”, sentenció.

Se prepararon

Ibarra Beltrán, señaló que como patronato estuvieron preparados para el tema y acondicionaron un galerón en la estación cuatro donde colocaron seis pabellones, “dividimos con un hule negro cada pedazo con su cama, tienen aire acondicionado y baños. Para que si un elemento surgiera con Covid-19, decirles puedes quedarte aquí y nosotros como patronato te vamos a ofrecer el medicamento y el alimento”.

"Es más la vocación que el miedo”

Para el oficial primero Fernando Zamora, su vida en el servicio de Bomberos comenzó con una curiosidad, “yo pasaba mucho por aquí a unos negocios y me llamaba la atención los Bomberos, hasta que un día me atreví”. Poco tiempo pasó para que desde sus 18 años comenzara a tomar las academias como Bombero voluntario “me dieron capacitación, después me hice auxiliar de maquinista”. Y tras 30 años de servicio y varios puestos en la corporación, Fernando hoy se desarrolla como oficial primero de la segunda compañía, “no ha pasado por mi mente el decir ya me quiero retirar, todavía me gusta me encanta”. Oficial primero, Fernando Zamoranda

Sin embargo, confiesa que vivir con un bombero siempre es preocupante, “mi familia siempre están pues con la preocupación, mi mamá era la que no quería que estuviera aquí”. Riesgo todo el tiempo hay pero pues tratamos de minimizarlo. Nosotros salimos al servicio y no sabemos si volveremos a regresar”.

Recuerda a sus compañeros. Uno de los incendios más importantes para el departamento fue en febrero de 1999 el cual consumió las instalaciones de la empresa de embutidos BURR y Manuel de Jesús Medrano y Ernesto Partida López murieron en el deber. “Yo salí esa mañana de turno en la estación Morelos, me fui a la casa y me acuerdo en ese tiempo que iba a un mandado, me encontré al excomandante Raúl y él fue quien me paró y me hizo señas para informarme que se estaba quemando la BURR. Se siente muy feo porque, es una impotencia al no poderlos salvar. Nunca dejamos de decir que no los podía salvar”.