Señalan simulación y corrupción en pleno discurso de Mariscal Alvarado

Ciudad Obregón, Sonora.- Pasadas las 10 horas de la mañana el alcalde Sergio Pablo Mariscal comenzó su discurso del segundo informe haciendo alusión a sus logros, “que aburrido sería si todos pensáramos igual, lo que le pone sabor al caldo es la pluralidad”, sentenció y seguido de ello los señalamientos contra su Gobierno por “simulación” y “corrupción” no se hicieron esperar.

Y a pesar de ser una ceremonia atípica por la pandemia del COVID-19 la ciudadanía inconforme con la gestión del propio munícipe y algunos funcionarios de su administración llegaron muy temprano a Palacio Municipal para hacerse oír.

DEL RUIDO Y LOS RECLAMOS

Con cacerolas, sartenes y otros instrumentos de cocina en mano, un grupo de más de 20 ciudadanos entre adultos y jóvenes, protagonizaron frente al recinto un “concierto” en protesta por la desaparición de más de 50 mujeres y el actuar del funcionario Omar Serna Córdova, titular de la Central Camionera. Aunque la manifestación fue pacífica la administración consideró necesario mandar a resguardar el lugar con más de 10 policías y subir el volumen de la música para censurar el reclamo de los manifestantes, sin embargo, estos lo tomaron con humor y bailando siguieron sonando sus cacerolas, todo esto mientras en el salón de Cabildo se desarrollaba el segundo informe del alcalde.

#TribunaInforma Ciudadanos de Cajeme se manifiestan con cazuelas en Palacio Municipal, ante esto Ayuntamiento puso música para evitar que se escuchara y cubrió el lugar con policías





“EL INFORME ES UNA SIMULACIÓN”

Es un Gobierno incluyente que se realiza con maneras diferentes de pensar, porque que aburrido sería si todos pensáramos igual, aquí lo que le pone sabor al caldo es precisamente esta pluralidad, estos puntos de vista, estas expresiones, diferentes que todos tenemos derecho”, sentenció Sergio Pablo

Quien inmediatamente fue interrumpido por los gritos del regidor por el Partido del Trabajo, Rosendo Arrayales. “Es una simulación, son unos corruptos, fuera el contralor y Omar Serna, fuera. Deberían de levantarse compañeros, es una simulación, con todo respeto para los invitados, esto es una simulación”, criticó Arrayales, “agradezco tu comentario, por favor, pero estamos en una sesión solemne de Cabildo”, respondió el munícipe quien tras unos segundos de permanecer en silencio ordenó al secretario del Ayuntamiento hacerse cargo de la situación.

El regidor Rosendo Arrayales Terán, tras levantar la voz en pleno informe, expresó que él tomó la decisión de abandonar el recinto, como protesta a las acciones de Sergio Pablo Mariscal, añadiendo que no podría permanecer escuchando cosas que no son ciertas. “Hice unos señalamientos en forma respetuosa, porque no podía quedarme, tal vez alcé la voz, pero pedí una disculpa a los invitados especiales, porque no es agradable esta acción, pero creo que no se puede traicionar a la ciudadanía de Cajeme, con funcionarios como los que denuncié, que no dan resultados como se pudo ver en este segundo informe”, señaló el edil.

Hice ver que hay simulación, pedí la destitución de funcionarios corruptos, como José Omar Serna Córdova, José Leovigildo Guerra Beltrán, Ascensión López Durán, incluso invité a los compañeros que votaron en contra del contenido del informe, a abandonar la sesión de Cabildo, al ver incongruente estar ahí adentro”, expuso el edil.

#TribunaInforma El regidor Rosendo Arrayales después de interrumpir el mensaje del alcalde. Señaló que se salió de la sesión por congruencia





DEDICA POCO TIEMPO A TRANSPARENCIA

Sobre el tema de transparencia en el informe, la organización ‘Yo Observo Cajeme’, señaló que el tiempo dedicado fue muy corto y aún corroborar la información, como el caso de solicitudes que se indicaron, el número de las que se atendieron y las que aún están abiertas, por lo cual informaron que tendrán una reunión para hacer esta revisión, ya que a pesar de que al parecer fue un buen discurso con una buena oratoria, basados en sus análisis no concuerda con lo expuesto por el munícipe.

Tenemos que dar el beneficio de la duda, en los últimos días se ha estado actualizando el portal de Transparencia, lo cual es bueno, por lo que solo queda corroborar lo informado”, finalizó. Yo observo Cajeme expuso que, ante los señalamientos del regidor del PT, de que el informe era una simulación, expresó en voz de Irving Rivera, miembro de la organización: “él tendrá sus razones y esa fue su decisión, al final de cuenta se perdió el resto del informe, pero también tendrá sus motivos, tal vez sea el sentir de muchos o tal vez no, nosotros como observatorio nos apegamos a los datos, dejando de lado la parte emocional”.

Al concluir el informe, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Antonio Gallardo Galaz, reconoció el trabajo realizado por la actual administración. “Vamos avanzando, está llegando la Cuarta Transformación, la gente tiene que comprender que es un estilo nuevo”, señaló, al preguntarle si los señalamientos de simulación y corrupción eran parte de la 4T, respondió, “eso se tendría que ver, habría que conocerlos y darle los cauces jurídicos que corresponden. Yo respeto muchísimo las opiniones sobre la administración”.

Infraestructura

Por su parte, Gilberto Brito Martínez, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Cajeme (CMIC), declaró que lo concerniente a la construcción en este informe realmente no es tanta la inversión en obras, a pesar de que se han generado ahorros, aún se tiene carencia en demasía en la inversión, por lo cual es importante revisar más a detalle el informe ahora en su reseña de resumen y seremos enfáticos en consultar los números a detalle con los encargados de las áreas que representan infraestructura dentro del municipio.