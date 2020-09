Ciudad Obregón, Sonora.- Trinidad Duarte lo perdió todo, cuando el pasado 12 de febrero de 2019 a sangre fría asesinaron a su hijo, Emilio de 21 años, seis metros afuera de su casa. “Me lo balaceraron...en una moto llegaron dos tipo, Emilio estaba afuera y desde el cuarto solo oí disparos. Cuando salí lo vi tirado como un trapo, lleno de sangre”.



Emilio, al igual que muchos es una cifra más para las autoridades, el último corte de caja en Sonora; registra hasta junio de 2020, 2 mil 347 desaparecidas de acuerdo datos de la Secretaría de Gobernación, entre ellas más de 50 mujeres solo en Cajeme.



Por otra parte, en base a los del registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de enero a julio de 2020 van 833 asesinatos, de los cuales el 69.27 por ciento fueron por arma de fuego. En materia de violencia de género se registran 12 feminicidios, sin embargo 31 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. Todas estas víctimas tienen un nombre y una familia que aún llora por su partida.

Violencia en Sonora: "Señor Durazo, estos son sus nombres", señala Tribuna

Durazo reconoce el problema ¿y las acciones?

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado viernes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que Sonora cuenta con la sexta tasa más grande de homicidios por cada 100 mil habitantes con 33.7, muy superior a la media nacional de 18.4.

“Obviamente la parte fronteriza con mayor trasiego de droga hacia el mercado más importante del mundo Estados Unidos, como es Tijuana, en Sonora, Guaymas, Empalme, Caborca, Chihuahua que forma parte del triángulo de oro”.



“Este mapa de calor nos informa sobre las zonas de mayor incidencia en el ámbito del homicidio doloso. La parte fronteriza que son las zonas de mayor trasiego de droga, aquí en Sonora hay una zona relevante: Guaymas, Empalme, Caborca; Chihuahua una parte del triángulo dorado”, dijo.

Tierra de nadie, cementerio del narco

La actual administración superó el número de homicidios dolosos acumulados durante los tres años de la pasada administración. Según cifras de la organización Semáforo Delictivo, de septiembre del 2018 que inició la actual administración, a julio del 2020, el mes más recientemente actualizado, suman 647 homicidios, contra 345 de la pasada administración en ese mismo periodo, pero de los años 2015 al 2017.



El delito de homicidio ha estado en rojo durante 20 meses, solo tres en amarillo (febrero, marzo y mayo del 2019) y nunca en verde; los meses con la mayor incidencia en este delito fueron junio del 2019 con 53, diciembre del 2019 y mayo del 2020 con 41 cada uno y abril del 2020 con 40.



En Guaymas, la situación no es diferente y también se ha superado el número de homicidios dolosos acumulados, a julio de 2020, suman 217 asesinatos contra 75 de la pasada administración en el mismo periodo de tiempo. En ese sentido los homicidios crecieron en un 35.92 por ciento en el caso de Cajeme, 172.22 por ciento en el caso de Guaymas, 33.3 por ciento en Navojoa, Hermosillo 7.37 por ciento y San Luis Río Colorado con 4.65 por ciento.

Estrategias que fallan

El exprocurador de justicia de Sonora, Abel Murrieta, explicó que el punto más neurálgico sigue siendo la seguridad y aseguró que todo lo que las autoridades dicen hacer en el tema es una simulación.

“Si te dicen que están previniendo están simulando, si te dicen que el interés es la policía están simulando. El resultado está diciendo que es un rotundo fracaso la estrategia de seguridad a nivel estatal, a nivel federal y nivel municipal, no es mi opinión, ahí está la evidencia, el resultado y sobre todo la opinión de la gente”.

Por su parte, Julio Cesar Pablos Ruíz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), declaró que tanto del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el presidente, así como del municipio, dejan mucho que desear en tema de seguridad pública.



Desde la federación muy mal, en el presupuesto 2021, eliminan Fortaseg, realmente están canalizando sus esfuerzos hacia las fuerzas armadas, situación que me deja intranquilo, pero aún falta ver si dan resultados, en dos años al frente de seguridad pública, Alfonso Durazo, evidentemente es un fracaso, por los resultados vistos en este tiempo seguramente no está haciendo algo bien”, señaló el empresario.



A esto Alfonso Novoa Novoa, comisario general de la Policía Estatal, señaló que el delito de alto impacto sigue a la alza derivado de la venta y consumo de drogas en el municipio. “Los tres niveles de gobierno seguimos en un trabajo coordinando implementando acciones y operativos. No se bajará la guardia por la tranquilidad de los cajemenses , que merecen una ciudad tranquila y pacífica. La Policía Estatal seguirá apoyando al municipio en las zonas focalizadas para inhibir el delito”.

Feminicidios y violencia de género la otra pandemia

Durazo Montaño también reconoció que en el tema de los feminicidios se registró un aumento del 5.4 por ciento en el país. De enero a agosto de 2020 se han perpetrado 645 feminicidios en todo el territorio nacional. En el mismo período de 2019 los casos se ubicaron en 631.

Este tema poco o nada ha importado al presidente Andrés Manuel López Obrador porque pese a las múltiples marchas realizadas por distintos colectivos desde lo local a lo nacional, López Obrador se ha empeñado en resaltar que los números van a la baja. Pero en Sonora sí pasa. A principios de este mes y finales de agosto, se han registrado hechos violentos y homicidios en contra de mujeres en el municipio de Guaymas y Empalme; una de ellas era Rosalía Yazmín, de 24 años de edad.

Leticia Burgos Ochoa, coordinadora de la Red Feminista Sonorense, detalló que el problema de la violencia y el asesinato cotidiano, tiene que ver con una falta de estrategia de seguridad nacional, la cual percibe como inexistente, agrego que este asunto no es solo de una persona; refiriéndose al secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo; aclarando que es un asunto de política de estado, la cual no se observa.

“Tan no se ve, que aquí tenemos la Guardia Nacional, el Ejercito mexicano, elementos policiales de los tres niveles de gobierno, y sin embargo se sigue asesinando a diestra y siniestra, esto indica que no se hace lo necesario y hay una falta de estrategia para acabar con la delincuencia”, señalo.

¿Dónde están?

En una zona entre la vida y la muerte están más de dos mil sonorenses, primero se los llevaron de sus casas; luego los quemaron o los enterraron en fosas clandestinas. El hijo de Gloria Lara desapareció hace poco más de un mes y desde entonces lo único que ella pide es que le digan dónde está para darle cristiana sepultura.

“No se puede describir esas palabras tan largas señor se siente muy feo, lo único que quiero que me digan dónde está o que me lo pongan yo no quiero venganzas con nadie ni sé quién se lo llevaría lo que quiero es recoger a mi hijo y darle una cristiana sepultura”. En el mismo tono en Cajeme la desaparición de mujeres se ha convertido en la plaga que las autoridades no han podido parar de un año tres meses de que se formara el colectivo de Rastreadoras de Obregón se tienen registro de al menos 30 mujeres desaparecidas, “sin embargo este año se disparó son como 20, serian como 50, solo de las que tenemos en el colectivo.

La Fiscalía no tiene un registro o si lo tiene no lo da a conocer”, aseveró Juana de los Ángeles Muñoz, perteneciente al colectivo de Rastreadoras. La vocera del colectivo Guerreras Buscadoras, Cinthia Gutiérrez mencionó que falta mucho trabajo en materia de difusión para que los familiares puedan localizar a sus desaparecidos, además trabajo de la federación para acabar con el crimen organizado.

Destacó que aún cuando los índices de violencia en la región rompieron las cifras de años anteriores, lo cierto es que en desapariciones el pasado 2017 fue de más registros que obtuvieron por ‘levantones’. “En ese año se registraron unas 300 fichas de Guaymas, Empalme, San Carlos y los valles, actualmente tenemos por encima de 700 personas en total en un periodo de cuatro años”.

Ni la policía está segura

Pero en Sonora, nadie está seguro, ni los policías, pues también son blancos fáciles. Entre 2019 y 2020 han asesinado a 36 policías en Sonora, el año pasado se contabilizaron 23 y de enero a septiembre van 13 homicidios de oficiales, de acuerdo con cifras del Observatorio Sonora por la Seguridad. En lo que va de 2020 suman 12 policías asesinados, 4 en Guaymas, 2 en Hermosillo, en Bácum, Cajeme, Soyopa, Ímuris, Yécora y San Pedro de la Cueva, uno en cada municipio, 10 de ellos eran elementos municipales y dos estatales. Los nombres de José Francisco, Leslie Rico, Carlos Sánchez, Carlos Caraveo, Daniel Romero, Orlando Ruvalcaba, Alaín Zataraín, Francisco López, Martín Miranda, Daniel Hernández, Samuel Herrera, José Arana y José Yocupicio, viven en el presente de sus familiares que todos los días los extrañan y lloran.

Municipio y estado, no controlan ni los patrimoniales

Otro grave problema es la creciente incidencia delictiva en robos, asaltos y narcomenudeo, hasta julio pasado, Cajeme se encuentra en rojo en extorsión, narcomenudeo y lesiones, además de homicidio; en amarillo robo de vehículo y violencia familiar y en color verde en secuestro, robo a casa habitación, robo a negocio, violación y feminicidio. En lo que respecta a la extorsión, a nivel estatal se puede apreciar un incremento del 342 por ciento, así como un alza del 108.63 por ciento en el delito de narcomenudeo. En materia de robo a casa habitación se detonaron las denuncias, habiendo un incremento estatal de 133.02 por ciento en lo cual Hermosillo creció en un 353.33 por ciento, Cajeme 82.08 por ciento, Guaymas 175 por ciento contra Nogales que redujo 29.41 por ciento el mencionado delito.

No solo son números

Durazo Montaño habla de cifras y de cómo la incidencia ha ido a la baja, y de los porcentajes que deben de cambiar para lograr mejores resultados, pero para Trinidad Duarte las estadísticas no alcanzan a describir el dolor de una madre por la muerte de su hijo. “Mi hijo no es una cifra más, no es solo mi Emilio, son muchos hijos, hermanos, padres, hijas, madres, tienen nombre. Para las autoridades nuestros hijos son sólo números, esa no es manera digna de recordarles y cuando veo que hubo otro muertito, pienso ‘allá va otro que deja de ser humano para convertirse en cifra’”.

Por Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad

En los últimos años hemos padecido una crisis de inseguridad y violencia en nuestro país, la cual se ha agudizado desde 2006, con más de 200 mil muertos victimas de la violencia, más de 37 mil desaparecidos y sin una estrategia clara en los últimos 15 años.

En Sonora nos caracterizamos durante años por ser una entidad en aparente tranquilidad, desde hace más de dos décadas, se hicieron concesiones entre el estado y la criminalidad organizada, y se enraizaron esas concesiones que presuponían “paz”, lo que hoy se vive, aunado a imprecisas políticas publicas, es también consecuencia de aquello.

A partir de 2007 el repunte de la violencia se hizo presente, superando los 300 homicidios dolosos y llegando en 2010 a un máximo de 654 homicidios dolosos, hasta el corte del mes de agosto del presente año, se registraron 1,036 víctimas de homicidio doloso.

Es importante tomar en cuenta que para la construcción de seguridad es necesario el trabajo en cuatro ejes fundamentales: prevención social de la violencia, dignificación y fortalecimiento de nuestros policías, fortalecimiento de las capacidades de investigación para la disminución de los niveles de impunidad y la reinserción social, el engranaje de estos debe de funcionar como reloj suizo.

Palabras como desapariciones, fosas, homicidios, privaciones de la libertad, víctimas colaterales de la violencia, se hacen constante en nuestra región, tan solo de enero-julio del presente año, asesinaron en nuestro estado 23 niñas-niños menores de 17 años.

El hartazgo ciudadano es evidente pero también la normalización de la violencia empieza hacer estragos y eso no debe ocurrir, en nuestros análisis nos preguntarnos constantemente ¿Por qué no avanzamos en materia de seguridad? ¿Por qué no vemos resultados? ¿Cuál es la ruta que tenemos que seguir?

Creemos que la falta de dirección y de fortalecimiento a nuestras instituciones, así como la resistencia de transitar de una seguridad publica a una seguridad ciudadana, entendiéndose no únicamente como las instancias de seguridad y justicia, sino las del deporte, educación, desarrollo social, económico y cultural, solo por mencionar algunas, resultan necesarias para atender un fenómeno multifacético, pero usted cuestionara ¿Eso quizá no será algo que se mejore en lo inmediato?

Efectivamente, por eso la necesidad de generar objetivos en el corto, mediano y largo plazo, la urgencia y la improvisación han sido durante años malas consejeras, aunado a la incorrecta implementación de los recursos humanos y económicos, además de la toma de decisiones sin evidencia.

Estamos ante la espera de que, adicional a la creación de un cuerpo militar, la estrategia federal atienda el problema desde un enfoque transversal del fenómeno delictivo, aunado a la falta de fortalecimiento a las capacidades de investigación de las fiscalías y los municipios sin rumbo claro, debido a que compraron cómodamente la idea que la Guardia Nacional resolvería el problema, y no han hecho su trabajo adecuadamente para la dignificación de nuestras policías, anunciadas ya hace mas de veinticinco años.

El modelo de seguridad ya caducó, por eso es imprescindible hacer intervenciones precisas desde lo local con una correcta articulación de esfuerzos en los tres ordenes de gobierno junto con sociedad civil.

La solución no se dará mientras se crea que se trata de abrazos o balazos, sino de impulsar el fortalecimiento de nuestras instituciones la aplicación del estado de derecho y de parte de nosotros como sociedad seguir exigiendo, pero sobre todo participando en la medida de nuestras posibilidades, en causas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad.

Estos son sus nombres

Lino Abimael M. L.01/01/2020. Baleado

Jesús Arturo G. P. 01/01/2020. Baleado

Marco Antonio A. A. 01/01/2020. Apuñalado

Gildardo L. S. el 'Giliyo'. 01/01/2020. Baleado

Abel Ignacio 'N'. 01/01/2020. Baleado

José F. E. el 'Chepe'. 01/01/2020. Baleado

Erasmo Moisés G. R. 03/01/2020. Baleado (muere en hospital)

Julio 'N'. 03/01/2020. Baleado

Heriberto M. F. 05/01/2020. Apuñalado

Héctor Alberto S. A. 06/01/2020. Baleado

Luis 'N'. 07/01/2020. Baleado

Lorenzo A. F. el 'Chuyin'. 08/01/2020. Baleado

Francisco Javier A. F. El 'Rony' 08/01/2020. Baleado

Joshie Edith S. E. 08/01/2020. Baleado

Carlos Armando L.S. 09/01/2020.Baleado (muere en hospital)

Victor Manuel C. M. 09/01/2020. Baleado

Fermín M. A. 10/01/2020. Baleado

Silvia Yedith A. A. 11/01/2020. Feminicidio

Víctor F. S. 11/01/2020. Baleado

Emmanuel M.C. 12/01/2020. Baleado

No identificado. 12/01/2020. Encontrado en osamenta

Emmanuel O. U. 12/01/2020. Baleado

Fernando A. R. 16/01/2020. Baleado

Dagoberto R. L. 18/01/2020. Baleado y encobijado

Luis Enrique 'N' el 'Perro'. 18/01/2020. Baleado

Ánge Fabián C. P. el 'Tarunga. 20/01/2020. Baleado

Edwing Yovany M. B. 23/01/2020. Baleado

Francisco H. G. 24/01/2020. Encontrado en osamenta

Lourdes 'N' la 'Chola'. 24/01/2020. Asesinada

Jesús Ricardo V. V. el 'Wily'. 26/01/2020. Baleado (muere en hospital)

Fernando Alberto 'N'. 27/01/2020. Baleado

El 'Cholo'. 27/01/2020. Baleado

No identificado .28/01/2020. Encontrado en osamenta

Mario Leonel M. C. 28/01/2020. Baleado

Francisco H. M. 29/01/2020. Baleado

Luis Fabián 'N'. 30/01/2020. Baleado

Ramón T. L. 'el Chivo'. 30/01/2020. Baleado

El 'Chapo Mecánico'. 30/01/2020. Baleado

Mateo L. A. 31/01/2020. Baleado

Francisco Ariel L. D. 31/01/2020. Baleado

Francisco 'N' El 'Chupón'. 01/02/2020. Baleado

Jesús Alan 'N'. 01/02/2020. Baleado

Gumaro M. Z. el 'Maro'. 02/02/2020. Baleado

Luis F. M. el 'Tom'. 03/02/2020. Baleado

Iván Eduardo R. 05/02/2020. Baleado

Julio César L. H. El 'Güero'. 06/02/2020. Baleado

Juan Carlos R. C. 07/02/2020. Baleado

Julio Cesar C. V. 07/02/2020. Baleado

Manuel M. 08/02/2020. Baleado

José Manuel S. B. 08/02/2020. Baleado

No identificado. 08/02/2020. Baleado

Daniel E. E. 08/02/2020. Baleado

José Daniel S. M. 09/02/2020. Baleado

Carlos Misael F. G. El 'Misa'. 09/02/2020. Baleado

Jorge G. A. 11/02/2020. Encobijado

Javier E. A. el 'Choco'. 11/02/2020. Baleado

Alejandro A. N. 13/02/2020. Baleado

José Manuel el 'Chepe'. 14/02/2020. Baleado

Rafael 'N' El 'Chavo'. 15/02/2020. Baleado

José El 'Lichi'. 15/02/2020. Baleado

María Isabel L. H. La 'Chabela'. 17/02/2020. Baleado/Asfixia/Feminicidio

Roberto Aaron G. C. 17/02/2020. Baleado

El 'Chapo'. 17/02/2020. Baleado

Julio César el 'Viola'. 21/02/2020. Baleado

No identificado. 22/02/2020. Baleado

Francisco Javier H. P. 23/02/2020. Baleado

Manuel Gilberto C. M. 23/02/2020. Baleado

Pedro Blas 'N'. 23/02/2020. Baleado (muere en hospital)

Roberto E. E. el 'Negro Beto'. 23/02/2020. Baleado

Pedro Efraín C: P. 24/02/2020. Baleado

El 'Cheras'. 24/02/2020.Baleado

Jesús Francisco ‘N’. 24/02/2020.Baleado

Leonardo Antonio 'N' 'Don Toño'. 24/02/2020. Baleado

No identificado. 24/02/2020. Baleado

Francisco Javier R. V. 25/02/2020. Baleado

Luis El 'Güero'. 27/02/2020. Baleado

Fabián 'N' el 'Güero'. 27/02/2020. Apuñalado

Luis Arturo V. C. 01/03/2020. Torturado hasta morir

Antonio P. el 'Toño'. 01/03/2020. Baleado

Manuel Roberto Q. S. el 'Cachetes'. 02/03/2020. Baleado

Ulises Guadalupe V. R. 05/03/2020. Baleado y torturado

Ramona Yuliana 'N'. 05/03/2020. Feminicidio fue torturada

Joaquín C. C. 05/03/2020. Baleado

Estanislao Jesús G. P. el 'Maravilla'. 07/03/2020. Baleado

Jair Alejandro P. V. 08/03/2020. Baleado

Edgardo A. V. 10/03/2020. Baleado

Carlos David S. B. 10/03/2020. Baleado

Gabriel 'N'. 12/03/2020. Baleado

Eduardo B. Z. 13/03/2020. Baleado

Juan Miguel S. M. 13/03/2020. Baleado

No identificado. 14/02/2020. Baleado

Alfonso M. 'Conejo'. 15/02/2020. Baleado

Carlos S. B. 16/03/2020. Baleado

Luis Alberto S. V. 17/03/2020. Baleado

José Francisco L. 19/03/2020. Baleado

Carlos Omar B. M. 20/03/2020. Baleado

José Bryam R.M. 21/03/2020. Baleado

Julio G. O. el 'Vale'. 22/03/2020. Torturado

Roger Alexis 'N'. 23/03/2020. Baleado

Joel Rosario 'N'. 24/03/2020. Baleado

Manuel V. R. el 'Pipo'. 24/03/2020. Baleado

Francisco Javier D. M. El 'Terrón'. 24/03/2020. Baleado

Francisco Javier P. C. 25/03/2020. Baleado

Osvaldo C. R. 27/03/2020. Baleado

José Luis M. V. 27/03/2020. Baleado

No identificado. 29/03/2020. Baleado

No identificado. 31/03/2020. Baleado

Bryan Omar R. E. el 'Guapito'. 31/03/2020. Baleado

Alfonso M. B. el 'Poncho Mariachi'. 31/03/2020. Baleado

Roberto R. R. 31/03/2020. Baleado

Marco Antonio R. M. El 'Toño'. 01/04/2020. Baleado

Román I. S. 03/04/2020. Encobijado

Luis Enrique R. M. El 'Chacho'. 03/04/2020. Baleado

Martín M. O. el 'Mosca'. 03/04/2020. Baleado

El ‘Cuate'. 04/04/2020. Baleado

No identificado. 04/04/2020. Golpeado y torturado

Luz Rosario R. C. 04/04/2020. Feminicidio fue golpeada hasta morir

Jesús Ricardo C. A. 04/04/2020. Macheteado

Salvador 'N' el 'Chava'. 04/04/2020. Baleado

Jorge Iván R. R. el 'Santana'. 04/04/2020. Baleado

José Andres A. A. el 'Manchas' . 05/04/2020. Baleado

Javier V. R. 05/04/2020. Baleado

Refugio V. T. la 'Cuca'. 05/04/2020. Baleado

German Eduardo M. G. el 'Pelón' . 05/04/2020. Baleado

Nomar M. G. 05/04/2020. Torturado y encobijado

Isaac Antonio P. A. 06/04/2020. Baleado

Héctor Alonso L. D. 06/04/2020. Baleado

Luis Arturo 'N' el 'Stitch'. 09/04/2020. Baleado

No identificado. 11/04/2020. Baleado

Alexia S. A. 11/04/2020. Asesinada

Ruben Daniel S. G. 11/04/2020. Baleado

Federico F. G. El 'Tyson'. 12/04/2020. Baleado

Omar R. D. 13/04/2020. Apuñalado

Adrian David A. V. 13/04/2020. Baleado

Jesús Manuel M.'Chuy carrocero'. 16/04/2020. Apuñalado

No identificado. 18/04/2020. Torturado

José Manuel L. M. el 'Negro'. 18/04/2020. Baleado (muere en hospital)

No identificado. 18/04/2020. Estrangulado

Juan Manuel R. G. el 'Chichí'. 18/04/2020. Baleado

José Alberto M. M. 19/04/2020. Baleado

No identificado. 19/04/2020. Osamenta, hallado por las rastreadoras

Jesús Edilberto G. S. 21/04/2020. Calcinado

Juan R. G. 22/04/2020. Baleado

No identificado. 23/04/2020. Osamenta, hallado por las rastreadoras

Marco Antonio R. M. El 'Toño'. 23/04/2020. Baleado

Carlos Armando Q. P. 24/04/2020. Torturado

Elida A. V. 25/04/2020. Feminicidio

El 'Kiko'. 26/04/2020. Baleado

Omar B. T. El 'Ñope'. 26/04/2020. Baleado

Diana Laura V. A. '27/04/2020. Feminicidio

Pedro E. C. 27/04/2020. Baleado (muere en hospital)

Laura Elena G.F. 27/04/2020. Feminicidio

Enrique A. A., alias ‘El Negro’. 27/04/2020. Baleado

Victor L., alias ‘El Quelite’. 28/04/2020. Baleado

Sergio E. R. 02/05/2020. Baleado

German ‘N’. 03/05/2020. Baleado

José Guzmán V. R. 03/05/2020. Baleado

Julio César P.V., alias ‘El Negro’. 05/05/2020. Baleado

Jesús M. V. 07/05/2020. Baleado

Ernesto Antonio. 08/05/20202. Baleado

Ana Lizbeth Z.A. 08/05/20202. Baleada

Ernesto F.V., ‘El Medio Diente’. 09/05/2020. Baleado

Christian Omar S.B. 09/05/2020. Baleado

Jesús Eduardo Z. M. 10/05/2020. Baleado

Daniel C.C. 09/05/2020. Baleado

Edgar Omar G.D. 10/05/2020. Baleado

Julio César ‘N’. 11/05/2020. Baleado

‘Marquitos’. 11/05/2020. Baleado

No identificado. 12/05/2020. Baleado

No identificado. 12/05/2020. Baleado

No identificado. 12/05/2020. Baleado

Ángel Martín. 13/05/2020. Baleado

Guadalupe L. 14/05/2020. Feminicidio, fue estrangulada

Erika 'N'. 14/05/2020. Feminicidio

José L. S. 14/05/2020. Baleado

Marcos l. S. 14/05/2020. Baleado

Giovanni Alberto V. F. 14/05/2020. Baleado

Francisco Israel 'N'. 15/05/2020. Estrangulado

No identificado. 15/05/2020. Baleado

Jesús Rafael C. M. 15/05/2020. Baleado

No identificado. 16/05/2020. Baleado

No identificado. 16/05/2020. Baleado

Jorge Armenta. 16/05/2020. Baleado

Orlando Rubalcaba, Agente Municipal. 16/05/2020. Baleado

El Pinocho. 16/05/2020. Baleado

Eleazar. 17/05/2020. Baleado

El ‘Pavel’. 17/05/2020. Baleado

No identificado. 19/05/2020. Encobijado

No identificada. 20/05/2020. Baleada

Julio César B. L. 21/05/2020. Baleado

Rogelio J. A. el 'Ingeniero'. 21/05/2020. Baleado

Felizardo Uilises. 21/05/2020. Baleado

Jesús Iván M. R. 22/05/2020. Baleado

Felizardo 'N'. 22/05/2020. Baleado

Jorge 'N'. 23/05/2020. Baleado

José Martín M. G. 26/05/2020. Baleado

No identificado. 28/05/2020. Baleado

Santiago M. G. 29/05/2020. Golpeado y estrangulado

Gonzalo Osvaldo R. B. 30/05/2020. Golpeado

No identificado. 31/05/2020. Baleado

No identificado. 02/06/2020. Baleado y calcinado

Juan Diego M. Z. 02/06/2020. Baleado

Daniel H. Q. 02/06/2020. Baleado

Yuritzia Lizbeth R. Z. 02/06/2020. Baleada

El 'Carolo'. 03/06/2020. Golpeado

No identificado. 03/06/2020. Torturado

Omar Adolfo A. P. 03/06/2020.Baleado

Raul Alberto O. B. 03/06/2020.Baleado

Juan Antonio V. V. El 'Voltio' 04/06/2020.Baleado

Vicente J. H. 04/06/2020. Baleado

Jesús Florencio F. C. 04/06/2020. Baleado

Jesús Q. L. 05/06/2020. Apuñalado

No identificado. 06/06/2020. Baleado

Rodrigo P. Q. 06/06/2020. Decapitado era empresario

Ramiro M. M. 07/06/2020. Baleado

No identificado. 07/06/2020. Encobijado

Horacio A. C. 09/06/2020. Baleado

Antonio R. M. el 'Tijuana'. 10/06/2020. Baleado

Ismael B. 10/06/2020. Baleado

Jaizeli 'N'. 10/06/2020. Baleado

José Castillo Alemán el 'Priori'. 11/06/2020. Apuñalado

Miguel Hilario M. A. 12/06/2020. Baleado

José Tomás A. R. 12/06/2020. Baleado

Guadalupe G. R. el 'Daga'. 14/06/2020. Baleado

Carlos R. V. 14/06/2020. Baleado

Daniel T. F. 18/06/2020. Baleado

El 'Piturri'. 20/06/2020. Baleado

No identificado. 20/06/2020. Baleado

Juan 'N'. 20/06/2020. Baleado

Nahúm Gadiel E. Z. 21/06/2020. Baleado

Martín S. V. 21/06/2020. Baleado

Brian David V. L. 23/06/2020. Torturado

Martín G. S. 26/05/2020. Baleado

José Ignacio D. A. 26/05/2020. Baleado

No identificado. 28/06/2020. Calcinado

Víctor 'N' 'El Colorín'. 30/06/2020. Baleado

Ricardo Andres Z. E.02/07/2020. Apuñalado

No identificado. 04/07/2020. Osamenta

No identificado. 04/07/2020. Osamenta

Alfonso F. B. 07/07/2020. Baleado

Miguel L. P. 07/07/2020. Baleado

No identificado. 08/07/2020. Calcinado

Jorge A. el 'Kokio'. 09/07/2020. Baleado

Luis Felipe I. L. 09/07/2020. Baleado

Joan Manuel L. M. 10/07/2020. Encobijado

No identificado. 12/07/2020. Golpeado

No identificado. 12/07/2020. Baleado

No identificado. 12/07/2020. Baleado

No identificado. 12/07/2020. Baleado

No identificado. 12/07/2020. Osamenta

No identificado. 12/07/2020. Osamenta

Mario Francisco T. C. el 'Huarache'. 16/07/2020. Baleado

Benjamín Asael A. M. 17/07/2020. Baleado

El 'Negro'. 18/07/2020. Baleado

No identificado. 18/07/2020. Baleado

Rodolfo G. el 'Fito'. 19/07/2020. Estrangulado

Jesús Eduardo L. M. el 'Pantera'. 19/07/2020. Baleado

Janeth C. 19/07/2020. Baleada

José Pablo T. 19/07/2020. Baleado

Eduardo C. 19/07/2020. Baleado

Francisco 'N' 'Pancho Mugres'. 22/07/2020. Baleado

No identificado. 23/07/2020. Torturado

Sergio M. R. Empresario. 25/07/2020. Baleado

Adolfo C. L. 25/07/2020. Torturado

Jesús Alejandro A. P. 27/07/2020. Baleado

Francisco Javier V. 30/07/2020. Apuñalado

Jacobo H. C. 01/08/2020. Baleado

Alejandro U. M. 01/08/2020. Baleado

Ramón Jesús P. P. 10/08/2020. Baleado

Oscar Alán A. A. 15/08/2020. Baleado

José Manuel el 'Chapo Estopa'. 16/08/2020. Apuñalado

Jesús G. el 'Chuy Lavadoras'. 18/08/2020. Baleado

Francisco 'N' el 'Tata'. 21/08/2020. Baleado

Adrian M. M. el 'Kan Kan'. 23/08/2020. Baleado

Brayan Alejandro S. M. 25/08/2020. Baleado

Juan Carlos N. E. el 'Beny'. 25/08/2020. Baleado (muere en el hospital)

Ramón F. J. 25/08/2020. Baleado

No identificado. 27/08/2020. Baleado

Miguel Angel A. F. 27/08/2020. Baleado

Arturo G. O. 27/08/2020. Baleado .

Ramón Alonso A. C. el 'Tanga'. 27/08/2020. Baleado

El 'Negro Blackie'. 27/08/2020. Baleado

No identificado. 28/08/2020. Torturado

No identificado. 28/08/2020. Torturado

Francisco Javier M. B. 29/08/2020. Baleado

Jesús Martín H. B. 31/08/2020. Baleado

Felizardo C. G. el 'Tortas'. 31/08/2020. Baleado

José Rolando V. M. 01/09/2020. Baleado

No identificado. 02/09/2020. Baleado

Antonio R. N. 03/09/2020. Baleado

José Enrique H.F. 05/09/2020. Baleado

Jesús 'N'. 07/09/2020. Baleado

Gustavo 'N'. 07/09/2020. Baleado

Omar 'N'. 07/09/2020. Baleado

Abraham Obviel M. A. 08/09/2020. Estrangulado

Rosa María G. B. 09/09/2020. Feminicidio

No identificado. 10/09/2020. Calcinado

Jorge Avelino M. 11/09/2020. Baleado

Adrian Alonso B. M. 11/09/2020. Baleado

Aurelio R. Z. el 'Negro'. 12/09/2020. Baleado

Miguel A. Z. 12/09/2020. Baleado, víctima colateral

Saul Aurelio A. F. 12/09/2020. Baleado

José Luis M. G. 12/09/2020. Baleado

José Manuel T. G.13/09/2020. Baleado

Diego B. L. 14/09/2020. Baleado

Marco Antonio. 17/09/2020. Baleado

Dios G. 16/09/2020. Encobijado

Luis Armando, alias El 'buda'. 18/09/2020. Baleado

Miguel Andrés. 29/08/2020. Desaparecido

María Jimena Palma Romero. 29/12/2019. Desaparecida

Cynthia Mercedes Romero. 29/12/2019. Desaparecida

Fernandra Sañudo Lira. 2/10/2018. Desaparecida

Yesenia Estefanía Alvarado Rivera. 18/08/2020. Desaparecida

Jesús Antonio Vicente Estrella. 16/08/2020. Desaparecido

Carlos Ramírez Ortiz. 20/03/2020. Desaparecido

Luis Francisco Chávez Cota. 04/06/2020. Desaparecido

Jesús Olgín Lara. 31/07/2020. Desaparecido

Francisco Noriega Corral. 17/07/2020. Desaparecido

Jesús Alejandro Bustamante. 5/03/2020. Desaparecido

Isidro Hernández Quintana.08/08/2020. Desaparecido

Ramón Angel Flores Tolentino. 02/08/2020. Desaparecido

Loreto del Cid. 12/07/2020. Desaparecido

Claudia Daniel Rodríguez. 27/07/2020. Desaparecida

Judith Esmeralda Burrola Amaya. 27/07/2020. Desaparecida

Norberto García Arvizu. 19/07/2020. Desaparecido

Migdelina López Apodaca. 10/07/2020. Desaparecida

Ramón Cesareo Guitierrez. 17/2020. Desaparecida

Luisa Ivonne Madero. 20/03/2020. Desaparecida

Mariel Nohemí Espinoza Matu. 15/08/2020. Desaparecido

Citlalic Margarita. 2020. Desaparecida

Verónica Guadalupe Cervantes González. 2020. Desaparecida

Kenia Nayeli Peralta Ibarra. 2020. Desaparecida

María del Rosario Salcido Valdez. 2020. Desaparecida

Alexia Sanchez. 2020. Desaparecida

Yessenia María López Gutiérrez. 2020. Desaparecida

Lucero Parra Cedro. 2020. Desaparecida

Juan Horacio Meza. 30/04/2020. Desaparecido

Miguel Ángel Zamora. 22/12/2018. Desaparecido

José Luis Zavala. 18/08/2020. Desaparecido

Mercedes León Castillo. 14/05/2020. Desaparecido

Samuel de Jesús Segura García. 06/06/2020. Desaparecido

Brayan Digan Becerra. 02/08/2020. Desaparecido

Eulises Félix Carrizoza. 11/09/2020. Desaparecido

Arturo Anduaga Olivas. 22/05/2020. Desaparecido

María Teresa Gracia Rosas. 12/08/2019. Desaparecida

Melissa Carolina Córdoba Valenzuela. 22/05/2020. Desaparecida

Demetrio Montoya Cruz. 13/05/2020. Desaparecido

Carlos Alberto Galaviz Corrales. 18/05/2020. Desaparecido

José Alberto Hernández Ochoa. 14/05/2020. Desaparecido

José Rubén Ramírez Amarillas. 23/03/2020. Desaparecido

Andrés Charmonate Oroz. 14/01/2020. Desaparecido

Jesús Ricardo “N”. 14/09/2020. Baleado

Enrique “N”. 31/08/2020. Baleado

Alejandra “N”. 31/08/2020. Baleada

Armando. 19/08/2020. Baleado

Leslie Sánchez ‘N’. 2/09/2020. Feminicidio

Rosalía Yazmín. 1/09/2020. Feminicidio

Alain de Jesús Zataráin Castro, jefe de inteligencia municipal. 18/06/2020. Baleado

Marco Antonio, alias ‘El Fingir’. 08/08/2020. Baleado

Juan Francisco “N”, alias “El Brujo”. 12/07/2020. Baleado junto a su familia

Nayeli “N.” 12/07/2020. Baleada junto a su familia

Génesis, tenía 12 años. 12/07/2020. Baleada junto a su familia

Paola "N". 15/04/2020. Baleada dentro de un hospital

Teresa de Jesús. 30/07/2020. Feminicidio

Daniel "N", policía. 11/05/2020. Baleado

Lesly Edith, comandante de la Policía Municipal.19/02/2020. Baleada

Enrique ‘N’. 10/08/2020. Baleado

Andrés de Jesús Rodríguez, hijo de una regidora. 01/07/2020. Golpeado

Gerónimo “N.” 09/04/2020. Asesinado a machetazos

Efraín ‘N’. 09/04/2020. Baleado

Daniel R. 19/09/2020. Baleado

Emilia Zazueta Almada. 23/09/2019. Desaparecida

Miguel Ángel Varela. 21/06/2019. Desaparecido

Guadalupe Pereza Pérez. 09/06/2020. Desaparecido

Leonardo Cuevas Arenas. 17/11/2019. Desaparecido

Juan Carlos Ortega Piña. 25/06/2019. Desaparecido

Fredy Adrián Salas. 17/07/2019. Desaparecido

Julio Romero Encinas. 8/06/2019. Desaparecido

Jesús Roberto Izaguirre. 08/07/2019. Desaparecido

Antonio García. 05/03/2020. Desaparecido

Jesús Fernando Berrelleza. 13/01/2020. Desaparecido

Jhoan Adrián Carrillo. 04/10/2019. Desaparecido

Ariel Edel Flores. 30/11/2019. Desaparecido

Jesús Efraín García. 21/11/2019. Desaparecido