Se ‘inventa’ Sergio Pablo Mariscal Alvarado a 652 policías en su informe

Ciudad Obregón, Sonora.- Simulación en el número de elementos policíacos y cifras ‘maquilladas’ en las capacitaciones sería parte de lo presentado por el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado en su Segundo Informe de Gobierno, pues de los mil 452 elementos que mencionó en su discurso, de acuerdo a diferentes versiones, en el municipio a duras penas se cuenta con 800 policías.

¿Dónde están los demás elementos?

El munícipe explicó que como parte del nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, se adiestraron a un total de mil 452 elementos en 43 eventos, sin embargo, las cifras oficiales lo contradicen totalmente. Por otra parte, de acuerdo al documento oficial del Segundo Informe de Gobierno, obtenido por TRIBUNA vía comunicación social, señala que en materia de capacitación se invirtieron 260 horas repartidas en 13 cursos como: estrés policial, armamento y tiro de fuego real, uso racional de la fuerza, entre otros.

Jesús Manuel Ruiz Zarate, dirigente del Frente Unido Profesional (Fupac), no concuerda con los presentado por la administración, señaló que la información presentada está “manipulada y ‘maquillada’” ya que en el registro de Fupac, se tienen contabilizados un aproximado de 800 elementos, de los cuales no todos están activos.

Así mismo, Ruiz Zarate, aseveró que sí hubo capacitación, la cual fue muy poca, no correspondiendo al número presentado en el informe, esto de acuerdo a los mismos elementos policiacos.

Los números reales no corresponden en nada a lo que dice el informe, hace poco realizamos un listado entre el personal, a fin de apoyar a un elemento que enfermo y su familia tiene que costear el medicamento, hago alusión a esta lista porque ahí se anotaron los elementos que quisieran apoyar con descuento vía nómina, en donde se registraron cerca de 800 elementos, que son los que realmente existen, unos en servicio y otros comisionados”, indicó el representante.

Sentenció que la información presentada está manipulada y no concuerda ni el número de elementos, ni el de cursos impartidos. Para finalizar, lanzó un llamado al alcalde a que en cumplimiento del artículo 115 constitucional se pronuncie en contra del retiro del apoyo de Fortaseg.

Por su parte el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Víctor Manuel Ibarra Apocada, explicó que se han estado mandando a los elementos a realizar nuevamente el examen C-3 para evaluación y en caso de aprobar van a capacitación; proceso que por el caso de pandemia fue suspendido.

En general estas son capacitaciones que toman los agentes que se van a incorporar a la academia de policía, y si bien es cierto que Cajeme no llega a 800 el número de policías, algunos son enviados a capacitación y de acuerdo a la ley pueden ser enviados de nuevo, es decir capacitación constante, dándose el caso de que un elemento reciba 2 o 3 cursos”, señaló el edil justificando las cifras dadas por el alcalde.

Ibarra Apodaca, añadió que puede pasar que un policía reciba más capacitaciones que otro dando la percepción de no existir este número de cursos.

No se ven los resultados

A lo anterior el regidor por Movimiento Ciudadano, Gustavo Almada, indicó que de los 700 elementos aproximados que existen en el municipio, la mitad no pasó la prueba del C-3, por lo cual no pueden recibir adiestramiento, “pero independientemente de que el número sea real o no, lo importante es conocer si dejo algún beneficio para la comunidad”.

No vemos tangible ese esfuerzo que el alcalde comenta, sin profundizar si engañó con las cifras y los mil 452 elementos que informó si se hayan capacitado, desafortunadamente, yo como miembro de la comisión de Seguridad Pública no estoy enterado de primera mano sobre estas capacitaciones y como ciudadano no percibo algún beneficio por esa formación que supuestamente los policías recibieron”, finalizó Almada Borquez.

Por otro lado, el exprocurador de Justicia, Abel Murrieta, mencionó que actualmente en el tema de seguridad, “se simula”. “Si te dicen que están previniendo están simulando, ya que históricamente no se ha cumplido en el tema, por ejemplo, el formar comités de seguridad pública, no es real solo cambiaron nombre a los ya existentes”.