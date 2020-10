Ciudad Obregón, Sonora.- De los cinco parques en Misión del Real que el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado aseguró haber rehabilitado, ninguno presenta obras de mejora o remozamiento. De hecho uno ni siquiera existe.

El munícipe dio a conocer en su Informe de Gobierno la “reforestación, alumbrado y (realización) de otros servicios necesarios”, en dichos sitios, que hoy lucen condiciones deplorables, con lo que la simulación de entrega de obras persiste en la vigente administración municipal.

Sergio Pablo vuelve a simular obras; inventa un parque y olvida a otros cuatro

En la página 51 de su Segundo Informe de Gobierno en el inciso ‘II.2 Programa: Participación ciudadana’, señaló que como parte de otras acciones relevantes Comités de Participación Ciudadana 2020 se realizó la rehabilitación de los 5 parques de la colonia Misión del Real con reforestación, alumbrado, y otros servicios necesarios.

En un recorrido realizado por TRIBUNA se puede constatar que en la colonia al sur de la ciudad solo cuenta con 4 espacios verdes; el Parque Misión Real, Parque Badajoz, Parque de Colonia y parque Ejército Nacional, y no 5 como mencionó el munícipe en su discurso. En ellos los problemas saltan a la vista, pues además de estar vandalizados no cuentan con botes de basura suficientes, el alumbrado público les fue robado, los árboles están sin podar y algunos secos por la falta de agua, además los juegos se encuentran viejos, rotos y malgastados.

Se dan cuenta de la simulación

Fue el vecino de la colonia, Víctor Hugo Modesto, quien se dio a la tarea de documentar la situación, “desde febrero de este presente año yo me di cuenta de cómo estaban los parquecitos, leí el informe y me di cuenta que dice que hay 5 parques rehabilitados con reforestación, alumbrado y otros servicios. Días después del informe paso por los parques y dije ‘a canijo esto no es cierto’”.

Modesto, explicó que los árboles que están en las áreas verdes son los mismos de siempre y siguen sin contar con alumbrado público. “No sé cómo se atreven un grupo de regidores a aprobar un informe simulado. Estos parques son una de las muchas inconsistencias que están plasmadas en el informe, está lo de los policías, lo de las áreas deportivas, lo de cultura. El llamado es a que trabajen y den resultados, los parques de la Misión del Real no están rehabilitados”.

Alan Corral, también vecino que vive frente al Parque Badajoz, explicó que no estaba enterado de que estuvieran en el informe como rehabilitados, pero lo que sí sabe es que hace mucho que los pocos árboles que hay hace tiempo no reciben ni una poda. Por ese motivo él ha tenido que hacerlo y con ello evitar que se enreden con los cables de los distintos servicios.

Por su parte, el regidor Rosendo Arrayales, representante del Partido del Trabajo, señaló que el tema lo abordó en la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, “está muy mal que las autoridades no le pongan atención a los ciudadanos. Veo que en este caso se busca mejorar los parques y espero que más ciudadanos se unan para levantar la voz para poner las denuncias”.