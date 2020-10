Tribunal no escucha a vecinos y cancela centro de Justicia en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Cajeme se quedará sin justicia, al menos sin una sede que prometía mejorar sensiblemente los procesos locales, pues el contar con un Centro de Justicia Civil quedará en proyecto una vez que Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, diera a conocer que retirará la inversión.

Luego de que un grupo de vecinos de la Colonia del Norte rechazara la instalación del Centro, que incluía el traslado de los juzgados tercero y cuarto de lo Civil, Oficialía de Partes Común y Central de Actuarios, actualmente localizados en el edificio del gobierno estatal ubicado a un costado del Palacio Municipal, Gutiérrez Rodríguez no dudó en dejar en claro que el “Poder Judicial no se volverá a meter con Obregón para ningún efecto.

Esto después de que los citados vecinos expresaron, dentro de su derecho ciudadano, su molestia porque ninguna autoridad les tomó parecer para la ejecución de la obra, pese a lo residencial del sector y a los problemas que generaría en su día a día; los ciudadanos que habitan el sector dijeron no estar en contra del establecimiento del Centro, por el contrario, pero deseaban dialogar con los responsables para que la ubicación fuese en un lugar óptimo.

No tomaron en cuenta a ningún vecino, y eso siempre tiene que pasar en donde se quieran poner, si se quieren poner en la colonia Libertad, Cajeme, Beltrones, en donde sea se tiene que tomar en cuenta (a la gente) de cualquier cambio que se quiera hacer”, argumentó José Enrique Guerra, uno de los habitantes de la zona.

Supremo tribunal quita inversión

Pese a la necesidad de la obra, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, sin haber entablado el diálogo solicitado por los vecinos, dijo que se van a olvidar del proyecto para Obregón.

“No tenemos ningún problema con el municipio; sé que los vecinos se han levantado ahí y andan juntando firmas, ya hablaron con una magistrada nuestra de Cajeme, exponiéndole su inconformidad, y no tiene sentido; si no quieren aceptar la mejoría del servicio para Obregón, pues no hay problema”, dijo.

Yo le garantizo que el Poder Judicial no se vuelve a meter con Obregón para ningún efecto, hay mucho donde invertir en el estado. Que sepa Cajeme que el Poder Judicial no quiere problemas con la comunidad cajemense, nos vamos a olvidar de todo proyecto para Obregón”, expresó al reflexionar sobre el impacto que tendrá la decisión.

Explicó que se cercioraron de que el uso de suelo fuera comercial, “la intensión es provisional porque pensábamos construir un Centro de Justicia Civil, por allá enfrente del Juzgado Oral Penal, por la carretera a Esperanza, ahí pensábamos hacer una gran inversión, ya no la vamos a hacer, no queremos conflictos con Cajeme. Se cancela, y vamos a ver dónde metemos a nuestra gente de los juzgados que queríamos poner ahí y listo, no hay ningún problema, no queremos conflictos, no somos para conflictos”, señaló Gutiérrez Rodríguez. José Enrique Guerra, uno de los habitantes de la zona, explicó la situación

Vecinos buscan soluciones

Sin embargo, los residentes no están peleados con el desarrollo y por ello además de exponer su queja buscan posibles alternativas. “No estamos en desacuerdo de que se lleven proyectos que mejoren el lugar, que mejoren un sector, pero si estamos en desacuerdo de que vengan y cambien totalmente la dinámica.

Ahora no sé cuánto les costó o les está costando hacer todo esto, pero tenemos en Ciudad Obregón un inmueble muy grande que es el Centro de Usos Múltiples (CUM) que beneficiaría increíblemente porque hay un estacionamiento grande, no hay afectación a nadie. Eso es muy importante porque le darías un levanto a una zona que está en el olvido”, expuso Guerra.

Por ello hicieron llegar una carta con más de 230 firmas de vecinos al alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y el secretario de Desarrollo Urbano José Carlos Galindo para entre todos buscar posibles soluciones, tal como lo hicieron con el personal del Supremo Tribunal.

Cabe señalar que la empresa que antes estaba no significaba ningún problema mayor para los vecinos puesto que el movimiento era poco y de trasladarse esas oficinas al lugar pasaría a afectar el punto, más la seguridad, tema preocupante especialmente para quienes tienen hijos pues alrededor hay varios institutos educativos.

TRIBUNA buscó a las autoridades municipales para ver su opinión y su actuar en el tema, pero hasta el cierre de esta edición las llamadas no fueron contestadas.