Ricardo Bours y Abel Murrieta se reúnen con el sector restaurantero de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Más de 40 empresarios del sector restaurantero se reunieron con Abel Murrieta y Ricardo Bours para abordar 4 puntos claves para el sector: seguridad pública, infraestructura urbana, inversión económica y trámites ante instancias de Gobierno.

El exprocurador de Justicia, Abel Murrieta, mencionó que fue una invitación que les hizo la Canirac para platicar con los agremiados respecto a los temas que más le preocupan al sector .

Por su parte, Raúl Ayala, presidente de Canirac, explicó que fue una reunión entre amigos. "Fuimos muy claros y precisos en establecer 4 puntos que consideramos, como sector restauranteros, que aquejan bastante a Cajeme".

Explicó que era tiempo ya de alzar la voz puesto que la inseguridad también ha pegado, tanto al sector industrial como al gremio restauranteros, con el asesinato de dos empresarios.

Si el contador Ricardo Bours y el licenciado Abel Murrieta van a contender, creo yo que no podemos darle la suave a ningún candidato, ya no vamos a permitir como gremio empresarial a los improvisados. No puede estar Cajeme cayendo en manos inexpertas".