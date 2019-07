271 policías municipales, reprobados en el examen de confianza en Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un total de 192 efectivos de Seguridad Pública Municipal, fueron desarmados por la Sedena, esto al no cumplir con los requisitos para estar dentro de la Licencia Colectiva, por lo que serán capacitados para el uso de armas no letales.

De los 800 integrantes de la Policía Municipal, 271 están reprobados en el examen de control y confianza, de los cuales 105 ya no cuentan con derecho a una reevaluación, señaló la regidora Graciela Armenta Avalos.

La también secretaria de la Comisión de Seguridad, manifestó que la situación es muy delicada, ya que ante la problemática de inseguridad, el que los elementos salgan a la calle sin armas, es enviarlos desprotegidos.

Además, expuso que existe preocupación entre los agentes, ya que desconocen su situación laboral actual, debido a que no se les ha explicado a detalle la condición que guardan ante el resultado obtenido en el examen del C3.

No podemos tener elementos que vivan con la zozobra de no saber si van a tener un trabajo, si van a salir a la calle desarmados ante la ola de violencia que se está viviendo”, lamentó la edil.

Armenta Avalos, añadió que es necesario que se dé celeridad a la evaluación para los elementos a los que se les han retirado sus armas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro, señaló que quienes no están dentro de la Licencia Colectiva no serán dados de baja, ya que recibirán capacitaciones pata el uso de armamento no letal y puedan trabajar en áreas preventivas.

Mencionó que se tiene como fecha límite para la acreditación y regularización de la corporación el próximo 9 de septiembre, con lo que se instalarán a los elementos que no cumplan con el perfil en áreas administrativas, preventivas o en casos muy extremos retirarlos de las filas policíacas.

No vamos a solapar, una depuración no solo es correrlos, se van a respetar los derechos laborales” comentó ante la posible existencia de agentes involucrados en casos de corrupción.

Cano Castro, mencionó que fue el pasado 22 de febrero cuando se inició con las pruebas de balística del equipamiento de los policías, la aplicación del reglamento del servicio profesional de carrera y cursos de acreditación para el proceso de regularización.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones de profesionalización, dignificación de la vida del policía y ajustes en los niveles de mando son acciones coordinadas con la mesa de seguridad regional, con lo que se busca tener una corporación más confiable.