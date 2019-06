6 de cada 10 cajemenses no realizan denuncia al ser víctima de un delito

Ciudad Obregón.- Falta de confianza, procesos muy largos, apatía y falta de tiempo son algunos de los motivos por los que la ciudadanía desiste de interponer o dar seguimiento a las denuncias después de ser víctima de algún delito.

Actualmente en nuestro municipio se tiene un registro de tres mil cinco incidencias delictivas solamente en el primer trimestre del 2019, según las estadísticas presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de las cuales la Fiscalía de Sonora, reporta solamente mil 115 delitos registrados en averiguaciones previas, lo que indica que solo en el 37.1 por ciento de los delitos presentan una denuncia por parte de los agredidos.

Durante un sondeo realizado por TRIBUNA se corroboró que este bajo porcentaje se debe a que la población decide no realizar la denuncia tras una agresión.

La mayoría de los entrevistados indicó que no tiene caso reportar un robo, puesto que ya no ganan nada y solo es una pérdida de tiempo. En algunos casos puntuales se tomó el testimonio de personas que indican que desistieron de la demanda por el tiempo que toma, y que no pueden estar faltando a sus labores seguido ya que, al ser una responsabilidad civil, no pueden justificar la ausencia en sus trabajos.

Dentro del municipio en el primer trimestre del año el delito que mayor incidencia presenta es el de robo en cualquiera de sus modalidades con un total de 545 casos, de los cuales los vehículos automotores son los más buscados por los hampones representando un 46 por ciento del total de los robos en el municipio.

El segundo rubro que presenta más casos es el de violencia familiar con un total en el trimestre de 285 denuncias, cabe indicar que en este punto se toma en cuenta el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

La Fiscalía del Estado informa que en el caso de los robos a vehículos la ciudadanía realiza la denuncia hasta el término de la averiguación, al igual que en robo a casa habitación, contrastando con los casos de violencia familiar, en los que la SSP registra mil 768, en el periodo de enero-marzo, de los cuales la Fiscalía indica que solo se denunciaron 285 casos durante el mismo tiempo.

Por lo anterior las autoridades indican que es de suma importancia realizar las denuncias correspondientes con el fin de poder darle una solución a las problemáticas que se presentan, ya que, en caso de no realizar este trámite, se está exponiendo al municipio a que crezca el índice delictivo. Del mismo modo informan que los tiempos para dar solución dependen de cada caso y hay que contar con paciencia.