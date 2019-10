Alcalde informa que Cajeme cerrará el año con inversión en infraestructura

Ciudad Obregón, Sonora.- Un paquete de aproximadamente 114 millones de pesos se esperan ejercer durante el último trimestre del año en diversas obras hidrosanitarias y de infraestructura para el municipio, informó Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

La segunda etapa de rehabilitación del Parque ‘El Oviáchic’ con una inversión de 4 millones de pesos, la construcción del drenaje pluvial de la colonia Miravalle con un costo de 10 millones de pesos, indicó el presidente municipal.

Además, mencionó que también se realizarán las reparaciones del pavimento de la calle mil 100 en el área rural y la rehabilitación de la vialidad que conecta la carretera Federal 15 con los poblados de Yucuribampo y Tesopobampo.

Señaló que la mayor parte de las obras que se esperan para lo que resta del 2019 tiene que ver con la mejora de las líneas de drenaje y tuberías, ya que es un fuerte problema el que se ha tenido en este asunto.

El tema de los drenajes se debe atacar fuerte, cuando iniciamos la administración no había carros Aquatech y no se estaban implementando los equipos de cubeteo, hoy el problema no es tan grave pero hay puntos que se siguen atendiendo”.