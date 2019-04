Alcohólicos Anónimos celebrará su 47 aniversario en la Zona sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El área Sonora Sur de Alcohólicos Anónimos celebrará sus 47 años de existencia este domingo 28 de abril con un programa especial de temas de sobriedad.

La Oficina Intergrupal de Servicios Locales e Información de Alcohólicos Anónimos planea tres mesas de trabajo en un evento que tendrá lugar en el Auditorio del Sindicato del IMSS, en calles Califrornia y Allende de Ciudad Obregón, de 9:00 a 14:00 horas. Por lo que hace una una invitación a los miembros de los grupos de la zona y a quien desee dejar de beber, a asistir a estas pláticas que tienen como fin el compartimiento de experiencias para mantenerse sobrios.

El evento es gratuito y el único requisito para pertenecer a la agrupación de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida.

HISTORIA

Corría el año de 1971. En el mapa de Alcohólicos Anónimos de la República Mexicana, el Estado de Sonora mostraba un desconsolado vacío, a excepción de dos pequeños grupos: uno en San Luis Río Colorado y otro en Empalme, así como tres solitarios, uno en Guaymas, otro en Huatabampo y el último en Ciudad Obregón.

Fue hasta el domingo 30 de abril de 1972 cuando de una junta pública de información, organizada gracias al entusiasmo y buena voluntad de los compañeros de Sinaloa, nació el primer grupo de Alcohólicos Anónimos del Valle del Yaqui, cuyo nombre fue 'Esperanza'.

Sus inicios fueron débiles y tímidos. El local era un pequeño cuarto, prestado por un compañero. El mobiliario consistía en cuatro o cinco sillas, y por toda decoración estaba la Oración de la Serenidad escrita a mano en una cartulina clavada en la pared.

Se contaba con cinco miembros: Agustín y Trinidad, provenientes de Salamanca, Guanajuato; Liberato, nacido en el grupo Culiacán; Fernando Q. del 'Nuevo Día' de Guasave, y el primer AA de Ciudad Obregón, Eusebio C. Después de él llegaría Sergio C., seguido de Francisco B., quienes por la gracia de Dios y de Alcohólicos Anónimos no han bebido hasta el día de hoy.