Ammje buscará asesoría del IMSS para beneficiar a trabajadoras domésticas

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras anunciarse que trabajadoras domésticas tendrán seguro social, La Delegada Nacional de la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresa (Ammje), en la región norte y occidente, María Eugenia García Ruiz, expresa que le parece perfecto dicha aprobación, ya que todos necesitamos y merecemos tener la seguridad de la salud.

Explica que se buscará alianza, principalmente con el IMSS para brindar capacitaciones en cuanto al derecho que tendrán las trabajadoras domésticas quienes se les otorgaran servicio médico.

Si nosotros como empresarios no damos las prestaciones a los trabajadores, hay consecuencias entonces esto no puede seguir pasando, debemos de quitar el que no seamos formales primero como lo son las prestaciones de ley que merecen nuestros trabajadores”, expresa García Ruiz.