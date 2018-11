Ariel Rosas: "Es falso que el Seguro Popular desaparecerá"

Ciudad Obregón, Sonora.- El rumor que propagaron algunos medios sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el Seguro Popular desaparecerá, no es del todo cierto, afirma Ariel Rosas Villarreal, jefe de Promoción y Afiliación del Seguro Popular en el Estado de Sonora.

Andrés Manuel, lo que pretende no es desaparecerlo, sino hacer unas modificaciones en la entrega de recursos federales. No se puede dejar de la noche a la mañana a 58 millones de personas sin seguridad social”, aclara Rosas Villarreal.

Agrega que para que el Seguro Popular se mantenga en la entidad, debe haber un registro de superior a los 860 mil afiliados. Solo el año pasado se tuvo un registro de 868 mil 430 personas con Seguro Popular, y que en el 2018 van hasta el momento 944 mil 383.

Se podría decir que superamos la cifra con 80 mil más, pero no es así, porque a mucha gente se le vence su afiliación, así que en este año llevamos entre afiliaciones y reafiliaciones 251 mil 026 personas”, explica.

Los promotores del Seguro Popular ya han acudido a todas las colonias y en algunas ocasiones se han enfrentado con personas que no desean la reafiliación porque creen que ya no va a existir este servicio, comenta Ariel Rosas.

Tal es el caso del señor Ernesto García, persona de la tercera edad que no tiene seguridad social, que dice que no quiere volver a hacer el trámite porque no quiere perder el tiempo, ya que así lo declaró Andrés Manuel.

El padrón no debe bajar

Sin embargo, Ariel Rosas Villarreal insiste en que la gente no debe desconfiar y debe acudir a cada hospital o centro de salud a afiliarse porque si no es así, el padrón bajará, y con esto bajarán también los recursos federales para apoyar a los Estados del país.