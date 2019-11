Asegura Marsical Alvarado no pagarán por comunicado a favor de Evo Morales

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la polémica que causo la solicitud de la regidora morenista Rocio Lauterio para publicar un comunicado en apoyo a Evo Morales, el presidente municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, manifestó que no se gastará dinero público para este tipo de actos.

Expreso que la intención es brindar un mensaje de respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad internacional, por lo que el documento que se dará a conocer será de consenso.

Esta publicación no se va a pagar, no hay presupuesto para esto, fui muy explícito, no hay presupuesto como voy a andar pagando desplegados para eso si no hay para pagar cosas más importantes”.