"Autoridades dan resultados erróneos": líderes del municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- “Si aquí dice que el Plan Municipal de Desarrollo lleva un 85 por ciento de avance, pues entonces ya se aventaron los tres años, ya pueden descansar dos años”, así lo señala Julio César Pablos Ruiz, al analizar dicho proyecto gubernamental el cual tiene varios apartados que constan de temas como Seguridad, Economía entre otros.

El presidente de Canacintra, señala que uno de los indicadores que resulta menos creíble es el relacionado con violencia y robo, donde cabe destacar que en el mes de septiembre se presentaron 40 muertes por agresiones armadas.

Pablos Ruiz, comenta que quizá la situación no es muy alentadora porque el primer año de administración siempre es difícil y que tal vez al siguiente año el panorama sea un poco más alentador.

Explica que el Plan Municipal de Desarrollo tiene una serie de objetivos y métricas es decir el cómo medir el avance de cada uno de los planes.

Al final del día todos quisiéramos que llegáramos al 100 por ciento de avance, en lo personal si los indicadores van bajando o subiendo al menos los oficiales no les prestaría tanta atención”, expresa el líder industrial.

Comunica que es de mucha importancia el que la ciudadanía se interese en revisar los temas gubernamentales y el avance en trabajos que lleva los Proyectos implementados por el Ayuntamiento Municipal.

Señala que no se puede ‘tapar el sol son un dedo’ porque al menos en el sector industrial, la situación no ha aminorado y los robos continúan a la alza.

El presidente de Canacintra, menciona que también los habitantes deben de apostarle a la cultura de la denuncia ya que al no presentar quejas ante las autoridades no habrá un número exacto y por ende no se podrá medir la gravedad del problema de delincuencia en todos los sentidos.



Abel Murriera, abogado y ex priista, señala que lo que la particularidad de este Gobierno es que está más interesado en cuidar su imagen y no en resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Dice uno de los ejemplos más graves es que los elementos policíacos no reciben el apoyo ni capacitación para poder realizar con eficiencia su ardua labor.

Los policías no saben levantar un informe y no es culpa del policía no quiero criticarlos a ellos, es culpa de quienes no los capacitaron”, expone.

Ejemplifica que el número de patrullas no son suficientes, ya que en lo que va del año solo son 10 patrullas las que están al servicio de la comunidad y que de ‘pilon’ no cuentan con combustible para poder operar.

Agrega que con lo que se justifica la autoridad municipal es con decir que no hay recurso suficiente, cuando la Fiscalía brindó la misma cantidad de recurso la administración pasada.