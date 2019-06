Autos nacionales 'le sacan la vuelta' al pago de placas al afiliarse a 'pafas'

Ciudad Obregón, Sonora.- Placas, tenencia, gasolina y llantas son algunos de los gastos que conlleva adquirir un vehículo propio, el cual es usado por mucha gente como una herramienta de trabajo por lo que con la finalidad de gastar lo menos posible optan por un carro americano, pero en ocasiones dueños de autos nacionales los afilian en estas organizaciones para evitar los pagos estipulados.

Y aunque las organizaciones ‘pafas’ indican que esto no violenta el reglamento de tránsito, el Departamento de Tránsito Municipal en Cajeme señala que la ley sí lo estipula con una sanción de mil 318 pesos.

Juan Luis Martínez Tellez, líder de Sonodepafa, explica que tanto su asociación como las otras ‘pafas’ de la ciudad, se encargan de proteger el patrimonio de la comunidad por lo que, si un propietario de un auto nacional se acercaba a estas organizaciones con la intención de afiliarse por contar con fuertes adeudos, esta acción se podía realizar debido a que no se tipifica como delito al ser registradas ante una sociedad civil, solo sería una infracción por el uso de placas sobrepuestas.

Roberto González Herrera, jefe de Tránsito, manifestó que la Ley de Tránsito indica que todo vehículo debe portar las placas expedidas por la Tesorería del Estado cuya vigencia deberá revalidarse anualmente.

Explicó que si un vehículo afiliado a cualquier organización ‘pafa’ es detenido y al verificar la serie del vehículo en Plataforma México esta arroja que ya se encuentra registrado pero circula con placas de estas asociaciones civiles, se considera evasión de pago, por lo que el conductor está incurriendo en una falta administrativa, la cual se sanciona con mil 318 pesos, además del servicio de grúa y posibles recargos que pudiera tener el automóvil.

La dependencia indica que esta sanción aplica de igual forma a las láminas rectangulares largas al no ser las que da la Agencia Fiscal.

No me parece justo que uno que adquirió un carro nacional tenga la posibilidad de afiliarse a estas organizaciones solo por el hecho de querer ‘jugarle al vivo’ y no pagar las responsabilidades que uno como dueño del automóvil sabe que se tiene que realizar”, manifestó Roberto Tejeda, residente del municipio.