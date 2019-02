Banco se deslinda de cuenta 'hackeada' por 278 mil pesos

Ciudad Obregón, Sonora.- El ciudadano Martín Fernando Nieblas Félix dijo que el 9 de octubre fue víctima de un fraude cibernético por el orden de 278 mil pesos. En el banco HSBC le hicieron transferencias que él no reconoce como propias.

Fueron siete movimientos vía Internet. El banco me hace responsable de esos hechos, pero yo no hice nada de eso. Ni siquiera tenía la banca por Internet, ellos me la dieron de alta”, expuso.