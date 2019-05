Bomberos buscarán nueva ubicación en Pueblo Yaqui, Sonora

Cajeme, Sonora.- Debido a que la vivienda en la que actualmente se encuentra la subestación de Bomberos en la Comisaría de Pueblo Yaqui se encuentra intestada, se buscará una nueva ubicación, señala Víctor Raúl Montoya Moroyoqui.

El comandante de Bomberos informa que ya se está realizando la tramitología para iniciar con las adecuaciones y cambiar de ubicación lo antes posible y así evitar conflictos con los herederos de la vivienda que actualmente utilizan.

Ya se tiene visualizado un local en el que hace años nos encontrábamos, está ubicado por la calle principal”.

La vivienda ubicada en la colonia Centro sobre la calle Venustiano Carranza y Aquiles Serdán fue adecuada hace aproximadamente un año para el uso de los tragahumo.

Además, el comandante añade que el adeudo de luz no ha podido ser liquidado, ya que al tratarse de un particular el inmueble, el municipio no puede comprobar fiscalmente la utilización del recurso, sin embargo, los bomberos continúan laborando durante el día.