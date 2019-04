CTM busca apoyo para la vigencia de guarderías gratuitas

Ciudad Obregón, Sonora.- El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Luis Acosta Cárdenas, asegura que las empleadas de Ciudad Obregón exponen su necesidad de que mejore el apoyo a guarderías gratuitas, esto para garantizar seguridad de que sus hijos están en espacios adecuados y con personal capacitado.

Acosta Cárdenas explica que el 40 por ciento de los hogares están al mando de las mujeres trabajadoras.



Indica que muchas veces al no tener oportunidad de enlistarse a alguna guardería gratuita, las mujeres tienen que dejar a sus pequeños encargados usualmente con sus tías o abuelas quienes no tienen las herramientas necesarias para cuidar a los menores.



El Secretario de la CTM hizo hincapié en decir que las autoridades necesitan tomar en cuenta esta situación, esto con el firme objetivo de que las madres salgan a trabajar con tranquilidad.



Finalmente comenta que un aproximado de mil familias de empleadas cajemenses acuden a los servicios de una guardería gratuita y que a partir de varios años atrás se esta accionando para atender esta situación que es casi de primera necesidad para las trabajadoras.



Menciona que constantemente se esta buscando gestionar recursos, porque al no tener este servicio, habría como resultado una afectación al gremio laboral y más aún al femenino.